Tips para eliminar el mal olor en el baño

MÉXICO.- La limpieza en el hogar es un tema que puede resultar complicado en algunos momentos, y uno de los sitios más difíciles de mantener limpio es el baño, el cual en ocasiones también puede tener mal olor, por eso te traemos 5 trucos que son baratos y puedes realizar para que huela bien en poco tiempo.

Muchas veces no es sólo por falta de limpieza, pues los malos olores en el baño pueden venir de la humedad, el sarro, o los hongos que se acumulan, por eso no debes entrar en pánico si los has lavado decenas de veces y ese aroma desagradable no desaparece.

Trucos para eliminar el mal olor en el baño

Afortunadamente existe una gran variedad de trucos que son fáciles de realizar y con los que puedes acabar con el problema en poco tiempo y de forma eficaz. Sólo debes detectar de dónde viene el aroma que quieres eliminar para que elijas la opción que sea mejor.

1. Vinagre y bicarbonato

En muchas ocasiones el olor del baño (W.C.) no es el deseado debido al sarro que se acumula el inodoro. Una fórmula para eliminar ese mal olor es desinfectar. Sólo tienes que hacer una mezcla de bicarbonato de sodio, agua y vinagre, la cual se debe aplicar a la taza del inodoro y dejarla unos 20 minutos para que actúe. Luego, frota y retira.

2. Aromatizante de canela y vainilla

Otra forma muy fácil de terminar con el problema de los aromas desagradables es hacer una mezcla casera de especias. Para hacer este aromatizante necesitas colocar en una olla una taza de agua, vinagre, extracto de vainilla, clavos de olor y canela. Deja hervir a fuego bajo por dos minutos. Luego cuela y vierte en un atomizador. Finalmente esparce por todo el lugar.

3. Jabones y velas aromáticas

Un truco que es muy efectivo y resulta barato y fácil de realizar es colocar como decoración jabones o velas aromáticas en el baño, que además de ayudarte a darle un gran estilo a esa habitación de tu hogar, resultarán una opción perfecta para que tu huela bien.

4. Limpieza de tubería

Si crees que el problema viene de la tubería, prueba con la mezcla casera de bicarbonato de sodio y vinagre blanco. Agrega 2 o 3 cucharadas de bicarbonato directamente al desagüe. Luego echa 2 o 3 cucharadas de vinagre, déjalo actuar el máximo de tiempo posible, como mínimo, media hora. Luego ya puedes dejar correr el agua.

Este truco casero te ayudará a acabar con hongos, restos de grasas y alguna otra cosa que pudiera estar acumulada y que esté provocando mal olor en la tubería del baño.

5. Suavizante en las toallas del baño

Otro truco que no te llevará mucho tiempo es poner suavizante para ropa en las toallas, pero no nos referimos al momento del lavado, ya que podrías dañar sus fibras. Para hacerlo sólo debes agregar en un atomizador un poco de suavizante diluido en agua para rociar en las toallas y así brindar un olor permanente en el baño.

