Destapará el PRI “gallo” hasta enero

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El PRI definirá una alianza, así como a su candidato a la gubernatura de Tamaulipas hasta el mes de enero del 2022, afirmó el Secretario de Organización del CEN del tricolor, Ricardo Aguilar Castillo.

En su visita a la capital del estado, para tomar la protesta al nuevo delegado del CEN en Tamaulipas, Felipe González Alaniz, afirmó aún no se define si se hará una alianza para la siguiente elección.

“El PRI es un partido aliancista, pero no necesariamente en cada proceso electoral es lo mismo”, dijo, refiriendo el reciente proceso electoral, en que se realizó una coalición con el Partido Acción Nacional.

“Hoy, el PRI tiene que estar preparado para competir, en primer lugar, solo; si más adelante hay un acuerdo con alguna fuerza política, será un proceso distinto”, dijo.

En este momento se concentran en actualizar sus órganos de dirección, revisar la situación política de cada municipio, y trabajar con los priistas.

“Al llegar el momento, si existen condiciones para realizar alguna alianza, vamos a ver qué condiciones se plantean y el PRI y otro partido político, podrán decidir; si se hace o no, en este momento, no está definida ninguna alianza para el proceso electoral que sigue”, pero no están cerrados a que en el futuro pueda concretarse una alianza.

Aguilar Castillo explicó que la decisión de ir en alianza con otro u otros partidos políticos, la tomarán dirigentes del partido, con base en el sentir de la propia militancia.

Aguilar Castillo aclaró que en el pasado proceso electoral se compitió en una coalición amplia en varios estados del país con el PAN y PRD, “esa alianza es probable que se pueda trasladar, no solo en lo electoral, sino en lo legislativo, en temas que se vayan abordando en la agenda política nacional”.

Recordó que incluso, el pasado sábado se reunieron diputados electos de la 65 Legislatura federal del PRI, PAN y PRD, en la que incluso, estuvieron los dirigentes de dichos partidos, “entonces es probable que siga esa comunicación”.

POR PERLA RESÉNDEZ

EXPRESO-LA RAZON