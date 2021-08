EXIGIRAN VACUNAS PARA SOLICITANTES DE VISAS DE INMIGRANTE

Ha habido algo de confusión debido a una nota que ha circulado en los últimos días.

Se trata del nuevo protocolo de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que de acuerdo a información oficial exigirá prueba de estar vacunados a los extranjeros que solicitan beneficios de inmigración, a los que buscan asilo o refugio, pero también a los que tramiten

una visa de inmigrante que los convierte en residentes permanentes.

De acuerdo a un documento del CDC, en el mes de octubre entrará en vigor este nuevo requisito que inicialmente va dirigido hacia las personas que buscan emigrar a Estados Unidos. No se trata de una prueba de COVID, sino de estar vacunados contra el COVID-19.

Es importante recalcar que existen algunas excepciones como los que tengan una contraindicación médica o los que no tengan acceso a una vacuna en su país de origen. Así como también la posibilidad de ser exonerado por razones religiosas o morales.

Esta medida se dice, permanecerá vigente hasta que los CDC determinen que no son necesarias en la prevención y propagación del COVID-19.

En resumen, la nueva regulación ordena que las personas deberán estar inmunizadas antes de llegar a EEUU con una de las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud o por la FDA en el país. Por el momento, esto aplica para toda persona elegible cuya vacuna esté disponible.

En ese sentido ha causado especulación y dudas de que si es un adelanto de lo que podría pasar con los viajeros en avión que actualmente entran con pruebas negativas de COVID pero sin tener que estar vacunados al momento del abordaje.

Y como la fecha de implementación es el 1 de octubre como parte de las medidas para enfrentar la pandemia del COVID-19. Pues esto hace creer que ya se está pensando en regular a migración de personas vacunadas y podrían seguir las visas de no inmigrante.

Sin embargo lo único que se sabe respecto la apertura de las fronteras a los viajeros no esenciales es una declaración paralela de funcionarios de México y Estados Unidos.

Por un lado, el canciller mexicano anunció este martes que la reapertura de la frontera entre México y Estados Unidos se extendió debido al incremento de contagios por COVID-19. Dijo así.

“El factor principal sí fue el contagio en ambos países, sí fue el incremento en los contagios en ambos países y eso también afectó a Canadá”

“No esperaríamos, de acuerdo a las previsiones que hay, que la actual circunstancia se prolongue hasta el año 2022, esperamos que sea antes que se pueda, efectivamente reanudar, si no todas las actividades, pues la mayor parte de las actividades que hoy están afectando a las personas en la región fronteriza”.

Por otro lado el departamento de protección de aduanas y fronteras CBP por sus siglas en inglés compartió el siguiente mensaje.

“Para minimizar la propagación de # COVID19, incluida la variante Delta, Estados Unidos está extendiendo las restricciones a los viajes no esenciales en nuestros cruces terrestres y en ferry con Canadá y México hasta el 21 de septiembre, mientras se continúa asegurando el flujo de viajes y comercio esencial.”

Por lo pronto habrá que esperar indicaciones para los viajaros con visas de turista ya que esta medida solo aplicará a las visas de quienes pretenden emigrar. La embajada americana no ha publicado cambios en los requisitos de visas de no inmigrantes.

Nos leemos la próxima semana.

POR GABRIEL GALVÁN