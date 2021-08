Crisis complica regreso a clases

Cd. Victoria.- El regreso a clases presenciales generará costos importantes para los padres de familia tamaulipecos, muchos de los cuales aún padecen los estragos de la peor crisis económica de las últimas décadas.

Al viacrucis de comprar los útiles escolares se suman las necesidades que surgen del modelo híbrido de educación, que incluye el uso de diferentes herramientas tecnológicas.

Como suele suceder, una revisión de precios a los útiles escolares, permitió confirmar que hasta los cuadernos aumentaron de manera exorbitante su costo.

Uno tipo profesional de rayas de 80 hojas que hace un año se vendía en 10 pesos, hoy está en 14 y hasta 18 pesos.

Lo mismo ocurre con los precios del papel contact que piden para forrar cuadernos, las tijeras, los colores y los juegos de geometría, todo tiene un incremento de entre el 15 y 18 por ciento comparado con precios del pasado ciclo escolar.

Un juego de plumas la más económica cuesta 9 pesos, cuadernos de pasta dura cuestan hasta 120 pesos y los cuadernos que más piden en las primarias que son el norma cocido cuesta 41 pesos.

Un vaso de plastilina cuesta casi 19 pesos, un resistol Pritt mediano cuesta hasta 49 pesos y los resistores líquidos pueden ir desde los 8 pesos a los 40 pesos.

Finalmente las mochilas que antes tenían costos de 180 a 250 pesos, hoy superan los 300 pesos y son de marcas no reconocidas, porque una buena mochila supera los 800 y hasta los mil y mil 500 pesos.

Pero también la nueva normalidad que ha provocado la pandemia de la COVID-19, ha provocado que los esquemas en por lo menos tres ciclos escolares hayan sufrido cambios drásticos, en el arranque de las actividades programadas para el próximo lunes, hay padres que opinan que de manera virtual sale más caro el ciclo escolar.

Y es que a pesar de que no se ven obligados a comprar uniformes nuevos, a menos que sus hijos hayan cambiado de nivel educativo, o definitivamente hayan crecido mucho, los uniformes no son una exigencia en las escuelas públicas.

“No tengo que comprarle zapatos, calcetas, ni los uniformes, que es un gasto póngale que de mil 500 pesos al inicio del año escolar, pero eso se me va en la renta del internet mensual, en el pago de saldo a los teléfonos, en imprimir tareas para mandarlas, en comprar o darle mantenimiento a la computadora, ahora son muchas cosas más”.

Así lo expresa la señora Juana M, que tiene a su hijo recién ingresado a la Universidad, de entrada su matrícula fue de 3,290 pesos, “afortunadamente ahí no llevan uniformes, pero si te gastas fácil tus mil o mil 500 pesos en los materiales, porque en la universidad no son tanto los cuadernos, sino los materiales para los proyectos.

Su hijo menor entró al Cbtis, ahí el gasto fue de 800 pesos para poder presentar examen de admisión, además de mil 250 pesos de inscripción, “ahí no nos han dicho si en las clases virtuales van a querer que traigan puesto el uniforme, que hasta que entren nos dicen”.

Pero los gastos reales son los de internet para los que están con las clases virtuales, porque un paquete básico de Telmex cuesta 350 pesos, el que le sigue es de 479 pesos.

El paquete Izzi solo internet cuesta 370 pesos, un costo promedio en cualquiera de esas dos compañías tiene un costo promedio de 4,500 pesos, que antes en muchas casas no se tenía, porque los niños y jóvenes pueden navegar en redes sociales gratis.

Ahora el tema económico impacta más porque tienen que comprar los padres de familia una computadora, porque el programa Aprende en Casa, pues nomás no se usa, los maestros en su mayoría optaron por las clases a distancia.

Una Tablet por más económica que la encuentre un padre, tiene un costo promedio de mil pesos, pero las computadoras de escritorio pueden costar desde 4 mil, 7 mil y hasta 25 mil pesos las más equipadas.

Al menos esos son los precios que en el recorrido de EXPRESO por tiendas departamentales pudimos contestar, ya que algunas Ipad alcanzan el precio de los 25 mil pesos.

Ahora para poner la computadora se suma el escritorio, que uno muy económico y sencillo cuesta 1,500 pesos, más la silla otros 600 pesos, ya que si el niño quiere estar cómodo y pide una silla de gamer puede costar 3 pesos, mil 4 mil o más.

Las impresoras han sido otro gasto, porque son muchos los materiales y fichas que mandan los maestros que hay que imprimir y si vas a la papelería, una copia a color o impresión es cara.

La máquina para imprimir económica puede costar desde los 2000 mil pesos y mucho más, su costo depende de las funciones y especificaciones.

“Yo ya tengo las computadoras de mis hijos, pero tuve que darles mantenimiento para este año, y eso también es un gasto, porque tienes que actualizar los paquetes y que el antivirus y un montón de cosas que me pidieron, ahí el gasto es más bajo, solo de 600 pesos”, dice doña Juany.

La subsecretaría de Educación Básica en Tamaulipas solicitó a los padres de familia denunciar cualquier atropello por parte de directores o maestros hacia sus hijos.

Recalcaron que la Secretaría de Educación ha insistido que el pago de cuotas escolares no debe ser considerado como obligatorio.

Por ello no se puede condicionar el ingreso a las clases, ya sea presencial o a distancia, a los alumnos.

“Hay que dejar en claro que las cuotas escolares no son obligatorias para poder inscribir a los alumnos a las escuelas del nivel básico, son un acuerdo al que llegan los directivos de las escuelas con los padres de familia”, se expuso.

“Exhorto a los padres de familia a denunciar cualquier atropello que sufran por parte de maestros o directivos de las escuelas en este regreso a clases”, indicó.

Uniforme no será obligatorio: SEP

Ante las afectaciones causadas por la pandemia por Covid-19 entre las familias mexicanas, desde la Federación se anunció que para el próximo ciclo escolar no será requisito que los alumnos acudan a clases con uniforme o útiles nuevos.

En la “Guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas. Ciclo escolar 2021-2022” de la Secretaría de Educación Pública se refiere sólo como requisito que se acuda con ropa limpia.

“Promover el autocuidado, hábitos de higiene personal como asearse diariamente, uso de ropa limpia para asistir a la escuela aún y cuando no corresponda al uniforme”, se indica.

La solicitud emitida ante Gobernadores la primera semana de agosto ha sido adoptada y anunciada de forma pública por diversas entidades como Guanajuato, Durango, Baja California, Coahuila, Puebla, Estado de México, y Morelos.

Tamaulipas, por ejemplo, se comprometió a entregar uniformes y útiles a los alumnos, y la Ciudad de México dará apoyo para comprarlos.

En una reunión virtual, celebrada con mandatarios estatales el pasado 5 de agosto, la ex Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, externó que el comprar el uniforme sería opcional y se respetaría la decisión de cada familia al respecto. También indicó que de ser posible, las familias podrían reciclar sus útiles escolares del ciclo anterior.

…Y las cuotas siguen vigentes

En educación básica los niños de preescolar y primaria tienen que hacer un gasto básico de algunos útiles escolares, los maestros y maestras están pidiendo a los padres que no hagan gasto, hasta que se confirme que retornan a las escuelas.

Eso sí las cuotas de padres de familia por inscripción siguen vigentes y las escuelas las siguen condicionando para dar el lugar a los niños.

“No nos han pedido uniformes y de los útiles escolares han solicitado que utilicemos lo que tenemos del año pasado, que reciclemos hojas, cuadernos, lápices, colores, en fin lo que podamos rescatar”.

Así lo confirma la señora Adriana González, madre de familia de tres niños, que acepta, “es un respiro no tener que comprar uniformes, pero tengo que prepararme psicológicamente para hacer el gasto cuando regresen, no se a lo mejor en septiembre o en octubre”.

En los planteles de secundaria, los directores han detectado algo curioso, “nosotros somos una escuela que cobra 800 pesos por niño que se inscribe, pero si tiene un hermano paga 100 pesos más, un total de 900 pesos”.

Por lo general los padres no pagan la cuota porque es una escuela socialmente responsable que apoya a las familias, “pero este ciclo tenemos un incremento en el pago de las cuotas, lo estamos viendo como un indicador de que los padres ya quieren que sus hijos regresen a la escuela”.



Quieren regresar, pero tienen temor

Los maestros de Tamaulipas quieren regresar a las clases presenciales, pero reconocen que hay inquietud por la inseguridad personal que las aulas puedan representar para ellos, pues insisten, muchos planteles no están en condiciones de abrir.

Un sondeo realizado por EXPRESO entre directivos y personal docente de algunos planteles educativos, arroja como resultado que el principal temor es la responsabilidad que como docentes tanto las autoridades como los mismos padres de familia quieran “achacarles” en caso de que se lleguen a presentar casos de Covid-19 en sus planteles.

Pero además consideran que no están dadas las condiciones en materia de infraestructura en los planteles para que se logre un regreso seguro, de manera particular porque no hay agua en las escuelas.

La maestra Carmen N, subdirectora de un plantel educativo de nivel secundaria general señala que para regresar a la escuela es indispensable estar en semáforo verde, “Si para regresar primero hay que estar en semáforo verde, eso para mí es muy importante, tener como la prioridad el agua, y abastecimiento de todo lo que se necesita para tener en buenas condiciones la escuela”.

Reconoce que tiene temor de regresar: “Si tengo temor porque yo me cuido utilizando cubrebocas, gel antibacteral, no asisto a lugares cerrados ni donde hay muchas personas y no creo que los alumnos lo hagan por los comentarios que han hecho algunos padres que no les hacen caso; andan en fiestas, jugando fútbol etcétera, imagínate no los han podido controlar ellos y llegan con nosotros sin haberse cuidado”.

Sobre la vacuna CanSino que fue la que le tocó a los maestros dice que: “yo pienso que todas las vacunas son buenas”, por lo que no considera necesario otra vacuna de otra marca, “es la mentalidad de cada uno y como le ha ido a cada quien, sé que algunos se han enfermado y han sanado y si se les va a aplicar segunda dosis es excelente”, dice, tras explicar que por su edad recibió la vacuna de la marca Pfizer de dos dosis.

A título personal considera que su plantel no regresa a clases en agosto 30, “no veo mi escuela en condiciones para regreso a clases; una de las prioridades más importantes es tener agua y no hay, faltan recursos ojala y que vayan a checar todas las escuelas para que se den cuenta en las condiciones lamentables que se encuentran.

MUCHOS REQUISITOS EN INICIAL

Debido a la exigencia de atender a menores desde lactantes hasta maternales, para el nivel de inicial son muchos los requisitos que está pidiendo en Comité Estatal de Seguridad en Salud, que son prácticamente imposible de cubrir.

La Directora de uno de los Centros de Educación Inicial en la ciudad señala, que no pueden operar por tres horas como se ha establecido para otros niveles.

“Nosotros tenemos que trabajar todo el horario, que es de 7.30 horas a 16.30 horas, SI es una necesidad el regreso a las escuelas, para poner en marcha los protocolos de seguridad con los docentes, pero en nuestro nivel que es inicial, aún no considero que estén las condiciones necesarias para recibir alumnos”.

Considera que no es necesario el regreso a las clases, desde el plantel se han esforzado por orientar a los padres, “se trabajó a distancia con resultados satisfactorios”.

Reconoce que entre el personal hay temor del regreso, al no existir una adecuada información y al querer exigir al nivel por parte de la autoridad que se reciba a todos los alumnos y todo el horario de la institución ,sin respetar las disposiciones para educación básica.

“Creo que estamos vulnerables, porque aún no se completa la fase 3 de la vacuna CanSino, creo que si es necesario una segunda dosis, ya que se sabe que la protección desaparece a unos meses de la aplicación”.

Advierte que no se siente segura con el regreso a clases, “me siento vulnerable, al ver que está vacuna no era la mejor opción”.

Pese a que son muchos los requisitos para abrir el plantel, acepta que las condicionante son buenas, “pero la COEPRIS solicita muchos más requisitos para nosotros, cómo un lavabo para el lavado de manos, de todo el que ingresa al plantel, sanitización cada semana, fumigación una vez al mes, 2:35 metros cuadrados para cada alumno dentro del aula, áreas al aire libre para que se procure trabajar allí”.

“También se solicita como protocolo al nivel de inicial que el personal se cambie de ropa al ingresar al plantel, use cubrebocas y careta, no salga del edificio ya que ingrese, ni aún para recibir alimentos como es el almuerzo”, algunas de estas considera son excesivas.

Además señala el principal requisito es que las escuelas cuenten con agua, “y en el plantel nosotros siempre batallamos con el suministro”.

La maestra Zulma E, dice; “yo me siento con temor ya que aún con la vacuna he perdido a familiares, las clases presenciales sería lo mejor, pero no hay condiciones adecuadas para el regreso seguro”.

La maestra Juana V, dice “pienso que el regreso a clases es poner en riesgo la vida de alumnos y maestros y que aun viendo las cifras de contagio siento que a las autoridades correspondientes les está valiendo”.

Insiste: “no veo necesario el regreso, porque se volverían a cerrar con tanto contagio que puede haber”.

Además siente miedo, porque además es madre de familia, y “a la vacuna CanSino no tengo mucha confianza, he sabido de muchos contagios y muerte de personas que adquirieron esa vacuna y aparte muchos.se han vuelto a vacunar con otra marca”.

Incluso pide que si se va a aplicar una nueva dosis a los maestros, prefiere que sea la Pfizer.

Para Beatriz V. el regreso a clases presenciales le daría mucho gusto, “Pero si tengo mucho temor por la situación que estamos viviendo todavía, por la seguridad de todos, de los niños y los maestros”.

Considera que sigue muy arraigado el saludo, el abrazo el beso y “no nos los podemos quitar, eso es un riesgo, una de las principales causas de contagio, con los niños no puedes hacer un control inmediato de eso”.

“La gente no entendemos, ya ves cómo andamos, fiestas, viajes, reuniones, vacaciones, tenemos que aprender a vivir así, yo si me siento segura con la vacuna, aunque si sería bueno un refuerzo”.

“Regresar sería muy bueno para los niños porque tanto encierro es muy difícil, como lo es para nosotras que tenemos que aguantarnos”.

Sobre su escuela –nivel preescolar- considera que tiene las condiciones para el regreso, aunque el grupo es muy extenso, con un promedio de 22 niños de 4 a 5 años.

“Pero debemos adaptarnos y aprender a vivir así, hacer conciencia, de cero besos, cero abrazos y evitar muchas cosas para salir adelante, debemos hacerlo para evitar muertes que han ocurrido muchas”.

POR Nora Alicia Hernández Herrera