Héctor “N” envía mensaje desde la cárcel a Sergio Mayer

MÉXICO.- A más de dos meses de haber sido detenido y trasladado al Reclusorio Oriente por el delito de abuso sexual que realizó en contra su hija Alexa Parra, el actor mexicano, Héctor “N” atraviesa momentos difíciles desde la cárcel.

En este sentido, fue durante la venta de tamales que realizó el fin de semana, Daniela Parra, con el fin de recaudar fondos y apoyar a su padre económicamente en el proceso legal, en el que el actor comunicó vía telefónica a los reporteros y aprovechó para enviarle un contundente mensaje a Sergio Mayer, quien ha brindado todo su respaldo a Alexa Parra, fruto de su relación con Ginny Hofmann.

Fue durante una entrevista para el programa “Pájaros en el alambre” en Imagen Televisión, al escuchar el nombre del político, Héctor comentó; “Que de verdad antes de subirse a un barco primero investigue el curso del barco de donde viene, que se dé cuenta del entorno, de todo lo que es el concepto de las cosas, y que no se meta a hablar sin saber lo que está sucediendo, porque hay antecedentes, las cosas no son de un día para otro”, dijo

Asimismo, Héctor “N” destacó que los señalamientos que hay en su contra, fueron planeado con mucho tiempo de anticipación y que Mayer debió informarse bien antes de apoyar un bando al respecto;

“Como lo he dicho, todo esto está fraguado desde hace años, y el señor Mayer en ese afán de quedar, como lo dijo una vez, ‘yo tengo la obligación’, no señor, nadie tiene la obligación de hacer lo que hizo conmigo, ok, podemos denunciar cuando nos consta”, subrayó.

Por otra parte, cabe señalar que Héctor agradeció el apoyo de su hija Daniela Parra y destacó que ha recibido el apoyo de los compañeros de la cárcel que conocen su caso

Finalmente, el acusado manifestó que seguirá defendiendo su inocencia y el tiempo le dará la razón en el caso que está viviendo.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO