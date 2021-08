“La prioridad es proteger la salud de las familias tamaulipecas”: CDV

VICTORIA, Tam.- Ante los desafíos del COVID-19, la prioridad es proteger la salud de las familias, afirmó el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien presidió el arranque del ciclo escolar 2021-2022 en la escuela secundaria técnica número 26 “General Alberto Carrera Torres en Miquihuana.

El mandatario explicó que se trata de un regreso a clases presenciales de manera gradual, para priorizar la salud de alumnos y maestros; recordando que se invierten 150 millones de pesos para la rehabilitación de las instituciones educativas.

“Estamos respaldando a las familias, con la distribución de 24 mil uniformes y útiles escolares, para los alumnos que regresan de manera presencial; el resto se irán entregando, conforme se vayan reincorporando a actividades presenciales”.

Apuntó que son un total de 236 mil uniformes a niños y adolescentes de primaria y secundaria, inscritos formalmente en el ciclo escolar 2021-2022 en las escuelas de educación básica de zonas vulnerables, para apoyar a la economía de las familias.

Explicó que en la entidad ya son más de 900 millones de pesos, invertidos por parte del Estado, para atender el tema de la pandemia, entre ellos, ocho hospitales COVID-19, con 40 camas cada uno.

García Cabeza de Vaca, señaló que la pandemia significó dos retos, uno de ellos, evita la pérdida de vidas humanas, “y otro era evitar la muerte de empresas”, destacando que la entidad ha recuperado empleos de manera rápida y en los primeros tres con mayor inversión extranjera directa.

“Son políticas públicas que nos están permitiendo ese equilibrio, evitar mayores contagios, pérdida de vidas humanas y evitar que cierren empresas, no es un reto fácil, pero estoy convencido que cuando se unen esfuerzos, capacidades, talentos, voluntad política recursos, no hay reto que no se pueda sacar adelante”.

En 482 escuelas de nivel básico de 19 municipios que están en color verde, amarillo y naranja, 23 mil 669 alumnos y alrededor de mil 500 maestros, se dio inicio al ciclo escolar de manera presencial.

Mientras que en los municipios que están en Fase 1, son 399 escuelas privadas y 33 públicas de educación especial, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidades.

El gobernador de Tamaulipas hizo la recomendación de continuar observando los protocolos de salud, además del uso de cubrebocas en todo momento, señalando que se estará vigilando que en todas las escuelas se cumpla con ellos.

Estuvieron presentes en el arranque del ciclo escolar, la alcaldesa de Miquihuana, Anselma de León Cruz, además el Secretario de Educación, Mario Gómez Monroy, la Secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, el secretario general de la Sección 30 del SNTE, Rigoberto Guevara, los representantes de la SEP y el SNTE, Enrique Fernández Fassnacht y Jorge Miguel Cota.

Por Perla Reséndez