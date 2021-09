Prolifera venta de alcohol por redes sociales en Victoria

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Juan Luis Domínguez Vargas Jefe del Departamento de Alcoholes y Espectáculos del Municipio de Victoria dio a conocer que tienen detectados más de 20 sitios de internet de venta clandestina de cerveza posiblemente caduca los fines de semana que es cuando se aplica la ley seca medida de la que afirmó que a título personal no está de acuerdo porque fomenta este tipo de comercio ilícito que pone en riesgo la salud y la sobrevivencia de los negocios establecidos

Aunque aclaro que la responsabilidad es de todos no nada más de la autoridad, también el ciudadano debe tener conciencia social sobre lo que adquiere a través de estas páginas

“No podemos tapar el sol con un dedo, la venta clandestina en redes es un tema que no está normado ni lo contempla la ley que si habla de la venta clandestina pero no en redes, como Facebook donde las personas se contactan y les llevan a domicilio, la jefatura de alcoholes necesita herramientas legales para poder actuar, no es algo tan sencillo, debe haber más conciencia ciudadana sobre la caducidad porque refrescos y cerveza tienen caducidad, es hasta peligroso”.

Resalto que el poner un negocio de venta de alcohol se debe cumplir con todos los permisos y pagos, y es evidente que quien hace una inversión tiene derecho a ganar, y que fácil es ponerte a vender cerveza de quien sabe dónde y a venderla de manera clandestina, sin haber cumplido con la reglamentación del estado, la venta de alcohol se presta para muchas cosas ilegales, lo justo es que como ciudadanos es comprar en sitios establecidos.

Por Salvador Valadez C.