Hombre compra auto de $159 mil con monedas y en costales de harina

CHINA.- En redes sociales se hizo viral el caso de un hombre en China que compró un coche de 51 mil yuanes (cerca de 159 mil pesos) en un solo pago de puras monedas. El concesionario tuvo que poner a 20 de sus trabajadores a contar la ‘morralla’.

Según medios chinos, un hombre se presentó en un concesionario de automóviles en Zhoukou, ciudad ubicada el oriente de China, con la intención de comprar un vehículo para su hijo.

Una vez que eligió un carro con un valor de 51 mil yuanes, el hombre dijo que compraría el coche en un solo pago. Acto seguido, ordenó que sacaran de su propio vehículo 17 costales de harina.

Cada costal de harina estaba lleno de monedas, así que el personal tuvo que ponerse a contar las monedas, acción que les tomó más de tres horas.

