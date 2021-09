Hospitalizan a Pelé por un tumor en el colon

México.- Pelé, considerado el mejor futbolista de todos los tiempos, se encuentra hospitalizado desde hace seis días en su natal Brasil.

Tal como señaló Pelé en su cuenta de Instagram, fue hospitalizado debido a un tumor que le detectaron en el colón.

Afortunadamente, dicho tumor fue extirpado en una operación que se realizó el pasado sábado 4 de agosto.

Los médicos detectaron el tumor en un examen de rutina que Pelé se practicó el pasado 31 de agosto.

“Amigos míos, muchas gracias por los amables mensajes. Doy gracias a Dios por sentirme muy bien y por permitir que el Dr. Fábio y el Dr. Miguel se ocupen de mi salud. El sábado pasado me operaron para extirpar una lesión sospechosa en el colon derecho. El tumor fue identificado durante las pruebas que mencioné la semana pasada”

PELÉ

Pelé registra varias hospitalizaciones

Lamentablemente, la salud de Pelé se ha ido deteriorando de manera ostensible en los últimos años.

Incluso, Pelé fue hospitalizado en París hace un par de años debido a un cálculo renal.

Mientras que en 2014 estuvo en cuidados intensivos tras sufrir una infección urinaria en el riñón izquierdo, que es el único que tiene.

De igual modo, O Rei tuvo que someterse a diversas operaciones en e 2012 a causa de problemas en la cadera.

Pelé desmiente desmayo

Previo al 31 de agosto, cuando se hizo su examen médico de rutina, se rumoró que Pelé se había desmayado.

Sin embargo, el propio Pelé desmintió tal hecho en sus redes sociales, donde de igual manera dio a conocer que se sometió al examen de rutina que había postergado por la pandemia de Covid-19.

“Chicos, no me desmayé y estoy muy bien de salud. Fui a hacerme los exámenes de rutina, que no había podido hacer antes debido a la pandemia”

PELÉ

