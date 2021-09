En Texas acaban de dar un salto en el túnel del tiempo, para retroceder en los derechos de las mujeres y de nuevo está penalizando el aborto. En contraste boyante, aquí en México, lo han despenalizado en CDMX, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, y ahora Coahuila, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación por Unanimidad, sentó jurisprudencia al declarar inconstitucional penalizar el aborto e invalidar su código estatal, considerando que atentan contra

la autonomía y libertad reproductiva de las mujeres.

Y aunque este avance no garantiza que todos los congresos estatales faltantes reformen de inmediato sus códigos, si es un hecho histórico que abre la puerta a la agilización de la despenalización del aborto en todo el país. Obliga a todos los jueces del país a seguir esta línea y bastará un amparo para que la mujer que así lo decida ejerza el derecho de interrumpir su embarazo.

Pero la Suprema Corte va más allá, apuesta a la socialización del tema y el aborto va, a nivel nacional va, y será con el discurso a favor de los derechos humanos de las mujeres, con el diálogo de ministras y ministros, con el debate público y la conciencia tranquila, así se estará salvando la vida de muchas mujeres, porque ya es tiempo que la maternidad sea una elección, no una obligatoriedad biológica.

Desde luego que falta mucho para qué todo México sea territorio libre para que la mujer decida sobre su cuerpo, y en el camino habrá muchas voces disidentes, estridentes y combatientes, sobre todo por cuestiones meramente religiosas o de costumbres sociales, que buscan salvar vidas desde la concepción, pero no se puede ir más contra la natura de cada mujer, si está en ella o no ser madre, será su elección. La maternidad será elegida, o no será.

Nos guste o no, el aborto en México se practica todos los días, en todas la regiones y religiones, pero en secreto, de forma insalubre, casi sin pena para los médicos o enfermeras practicantes y sí con mucha carga legal y emocional para la que aborta. Sin cifras oficiales, porque se hace en la ilegalidad, hay estimaciones que indican que cada año se realizan casi el 1 millón de abortos clandestinos y pueden estar ocurriendo cerquita de nosotros, en cualquier esquina, clínica pantalla o en casas con supuestos arreglos “mágicos”.

El que sea despenalizado no significa que sea obligatorio, que se estimule su práctica o se imponga moda, es todo lo contrario, se busca evitar qué más mujeres sean castigadas y encarceladas por ejercer su libertad. Que sea seguro, legal y sin costo.

El Ministro Presidente de la SCJN lo explicó magistralmente: “Hay un derecho fundamental a la interrupción del embarazo, a lo largo de esta década, mi postura ha sido consistente con la defensa de los derechos y libertades de las mujeres, todos estamos a favor de la vida, lo único que sucede es que algunos estamos a favor de que la vida de las mujeres sea una vida en la que se respete su dignidad, en la que puedan ejercer con plenitud sus derechos, en la que estén exentas de violencia y en las que puedan auto determinar su destino”.

También ha dicho que condenar a las mujeres a la cárcel, a la clandestinidad, a poner en riesgo su salud y su vida, no sólo es “profundamente injusto, sino abiertamente inconstitucional”.

Se reconoce la labor de la SCJN, pero no hay que perder de vista que el cambio judicial se ha gestado en la movilización social de las feministas, las del pañuelo verde o morado, que siguen en la primera línea luchando por desterrar viejas prácticas patriarcales.

En otro orden de ideas, la SCJN comunicó, que, por vez primera, con su política de cero tolerancias al acoso y violencia de género, suspendió a uno de sus altos directivos por acusaciones de hostigamiento y violencia sexual, esto a partir de que se cuenta con una Unidad Generar de Igualdad de Género dentro del máximo Tribunal del país. De ahí la importancia que se instituyan más y permanezcan las áreas e instituciones dedicadas a velar por la seguridad de las mujeres.

POR GUADALUPE ESCOBEDO CONDE