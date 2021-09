Arrasan jóvenes con dosis Covid

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Las autoridades de salud previeron la aplicación de un promedio de 3 mil vacunas en cada módulo de vacunación, sin embargo, la alta demanda de este grupo poblacional agotó las dosis del primer día, desatando molestias. Sin un horario establecido por autoridades federales para la operación y atención en los módulos, a las 16:50 horas la sede de vacunación del Polideportivo en Tampico se quedó sin biológicos.

“Que ya no hay vacunas, que regrese el día de mañana que se acabaron, pero el horario dice que es hasta las 6 de la tarde, se me hace injusto que jueguen con los ciudadanos y su tiempo, mi hija viene de la universidad, quiso tomar sus clases, no las quiso dejar, por lo tanto llegó a esta hora en tiempo y forma, antes de las 5:00, hoy nos corresponde porque nuestro apellido es con ‘E’”, manifestó la señora Norma.

La Delegación Federal de Bienestar en la zona sur contempla que vacunarán a un promedio de 100 mil personas de entre 18 a 29 años de edad, en los módulos de vacunación ubicados en Tampico y Madero.

“Estimamos que sean un promedio de 100 los vacunados, por lo que estamos muy al pendiente de que se lleve sin contratiempos este proceso”, reveló la sub delegada regional del Gobierno Federal en Tamaulipas , Elizabeth Cruz Hernández.

En el arranque de la vacunación se registró una triple fila en el centro de vacunación en la unidad Deportiva de Tampico, hasta donde llegaron jóvenes disfrazados de tocino y de la peste.

“Sabemos que llegaron muchos jóvenes y eso nos da gusto por que eso muestra el interés que tienen los jóvenes por estar cuidándose”, mencionó.

Personal a cargo del módulo aseguraron que en el primer día de vacunación a jóvenes de 18 a 29 años se atendió a 4 mil 20 personas, se superó la cifra tentativa de este día, en el que calculaban la aplicación de 3 mil.

“Están abusando de las personas, estamos gastando nuestro tiempo, nuestro pasaje, esto no es correcto, vacunas debe haber suficientes hasta lograr lo que ellos indicaron”, aseguró la madre de una de las afectadas

POR JAVIER CORTES / MARIO PRIETO

EXPRESO-LA RAZÓN