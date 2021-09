La crema y nata de Morena

Más de cuatro meses de ocurrida la tragedia del metro en la ciudad de México y apenas un escueto y pinchurriento comunicado de lo que sucede el fatal día donde como bien se sabe hubo decenas de muertos y heridos, fallas técnicas indican los “expertos” que pasó en el lamentable accidente.

Lo que no se habla y señala ni por error es lo relacionado con los culpables, ahí silencio absoluto, tema intocable pese a la magnitud de la tragedia.

Los personajes ligados de alguna manera han desaparecido de los titulares y publicidad ya nadie habla de ellos o al menos no con el frenesí que se hacía.

Poco se dice del poderosísimo empresario y millonario CARLOS SLIM el mismo que accedió a reparar todo el desastre y sin cobrar un centavo más vaya obra de caridad de alguien que presuntamente tiene que ver con lo ocurrido.

Tampoco se habla ya del canciller MARCELO EBRARD, y la Jefa del Gobierno capitalino CLAUDIA SHEINBAUM ambos siguen como si nada hubiera pasado en sus respectivas chambas buscando ansiosamente la presidencia de la república.

En fin el caso es que todo como suele ocurrir en este tipo de desastres este también parece ir en la dirección del olvido y la impunidad en nada queda el cacareo diario del presidente de la república ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR de que nada y ni nadie por encima de la ley.

En tanto si el ex alcalde XICOTENCATL GONZÁLEZ URESTI fue premiado con una subsecretaría en el área de salud pese a realizar un pésimo y deplorable trabajo en el tiempo que estuvo al frente de la comuna, se espera que apenas deje la presidencia la alcaldesa sustituta PILAR GÓMEZ LEAL le sea asignada un cargo de mayor envergadura, una secretaria por ejemplo.

En el poco tiempo que presidió la alcaldía la dama en mención hizo su mejor esfuerzo, el daño ya estaba hecho, sin embargo aceptó el reto pensando que podría continuar al frente pero la situación fue distinta a lo pensado, hoy podría ser recompensada a un alto puesto dentro del aparato gubernamental.

En otras cosas el tercer informe del senador de la república AMÉRICO VILLARREAL ANAYA sustrajo la atención política del estado al menos asi sucedio el dia lunes donde se congregaron las altas esferas del morenismo ahí había de todo, alcaldes, diputados federales y locales, aspirantes a la gubernatura en fin la crema y nata de los morenos.

No estuvo HÉCTOR MARTÍN GARZA GONZÁLEZ porque no fue invitado, si estuvo invitado pero aduciendo temas de horario de trabajo no asistió RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA,.

La que se voló la barda fue la alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ que pese a no ser invitada no solo llegó a evento sino que salió como seria aspirante a la gubernatura del estado, atestiguo lo dicho el presidente de MORENA MARIO DELGADO CARRILLO.

Por lo demás el senador VILLARREAL ANAYA enseñó su músculo de poder ante la grey morenista enviando de paso una fuerte señal de que está más apalancado que nunca, todo ello sin contar que las encuestas habidas lo colocan en el primer lugar, pese a lo que diga el “guasón” HECTOR GARZA.

En medio de todo esto y como era de esperarse los presidentes municipales de H. Matamoros MARIO LOPEZ HERANDEZ y de Madero ADRIAN OCEGUERA levantaron la mano y dijeron estar listos para registrarse como aspirantes a la candidatura de su partido a la gubernatura estatal.

Cuestión de esperar los tiempos y las condiciones para hacerlo manifestaron por separado ambos personajes.

Será por allá del mes de noviembre de acuerdo a lo dicho por la dirigencia nacional cuando se emita la esperada convocatoria y a partir de ahí se vendrá y verá toda la trama tejida de cada uno de los aspirantes, al tiempo.

En otro asunto nuevamente están en el ojo del huracán los consejeros del IETAM que encabeza JUAN JOSÉ GUADALUPE RAMOS CHARRE esta ocasión por el reparto que se hizo de las catorce asignaciones plurinominales, al menos eso afirma el dirigente estatal del PT ALEJANDRO CENICEROS MARTINEZ.

No es esta la primera vez que dicho organismo es refutado y señalado de actuar de manera sospechosa, ya antes ha sido evidenciado por realizar prácticas amañadas y fuera de lugar.

El representante del mencionado partido político aseguró que acudirá ante otras instancias para reclamar lo que su juicio les corresponde.

En otro punto el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNANDEZ puso en marcha el Quincuagésimo Sexto Congreso Nacional de Entomología que fue organizado por la Asociación Nacional de Entomología.

Enfatizó el rector que está es la segunda ocasión que se realiza este importante congreso en la capital del estado teniendo como sede la UAT por lo mismo felicito a los organizadores por el exitoso evento.

POR MIGUEL ANGEL AGUILAR RODRIGUEZ

maguilar96@hotmail.com