Mamá le cobra renta a su hijo de 7 años para enseñarle a ser responsable

MÉXICO.- La forma de educar a los hijos puede ser un tema polémico, pues hay quienes consideran que algunos padres son muy blandos y otros muy exigentes.

Cada padre y madre tiene su método para inculcarle valores, educación y habilidades a los pequeños. Aunque algunos de ellos pueden ser muy criticados.

Hay una mamá que recientemente subió a TikTok un truco que, asegura, le ha funcionado bastante bien para enseñarle responsabilidad a su hijo.

La usuaria @craftedandcozy contó que le cobra renta a su hijo. También ha creado una lista de labores donde le paga un dólar por recoger su ropa, sacar la basura, tender su cama, entre otras.

Con el dinero que gana al día, el pequeño tiene que armar un plan para aprender a administrar sus ingresos. Una parte puede usarla para comprarse lo que quiera o a ahorrar, mientras que la otra, forzosamente, es para pagar renta, así como una parte proporcional del internet y luz.

“Es su responsabilidad decidir qué va a hacer con su dinero y dónde guardarlo al fin de mes. Le enseñamos el valor del dinero y responsabilidad. Los resultados me han encantado”

Sin embargo, aclaró que lo que su hijo le paga lo guarda en una cuenta de ahorros que abrió para él.

Por supuesto recibió muchas críticas al considerar que ello puede generarle mucho estrés al pequeño. ‘Los niños deberían ser niños’ / ‘Tiene 7 años, deberías esperar a que sea un adolescente’, fueron algunos de las comentarios que le hicieron.

Aunque hubo otros que la elogiaron por educar a su hijo de esta manera desde pequeño.

La tiktoker decidió ignorar las respuestas negativas y después de detallar un poco más cómo funciona este sistema, subió un video junto a su hijo en el que escribe: “¿Quién se identifica?”, seguido de una larga lista de peticiones que muchos pequeños tienen, como forma de justificar por qué es una madre que le cobra renta y servicios a su hijo de 7 años.

¿Tú qué piensas?

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR