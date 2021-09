AMLO propone que preguntas de la mañanera se elijan por ‘Tómbola’

MÉXICO.- Como es recurrente en Morena el uso de la tómbola, ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a los medios de comunicación emplear este mecanismo para elegir a los reporteros a participar en su conferencia “mañanera”.

“Si quieren pongo aquí una ánfora. Si les parece, mejor. Digo, yo no tengo problema, porque no tengo nada que ocupa, al contrario. Resuélvanlo, porque lo mejor es una tómbola y sólo se deja un lugar por si viene una persona del extranjero, una cuestión grave, se le da un lugar”, planteó el mandatario.

Esto después de que un periodista cuestionó al mandatario sobre cuál es el criterio para elegir a los reporteros que hacen preguntas, ya que dijo que en una semana le dio la palabra a un reportero en tres ocasiones.

Comentó que también al representante de TV Azteca “viene un día y se le da la palabra”.

“Entiendo que no somos una televisora poderosa”, dijo el reportero ante la acción que calificó de injusta por parte del mandatario.

Por ello, López Obrador pidió que se resolviera el problema e insistió que “lo mejor” es una tómbola.

“A mí también me meten en líos, me levantan la mano y a quién se la doy. Saben que no hay preferencias para nadie”, mencionó.

El uso de la tómbola es un acto recurrente en Morena, pues por medio de este mecanismo elige a sus candidatos a legisladores de representación proporcional (plurinominales); también se usó para elegir a sus presidentes en comisiones en la Cámara de Diputados.

CON INFORMACIÓN DE FORBES