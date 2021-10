Pastor pide dinero a sus fieles para ‘acelerar’ el regreso de Jesús

ESTADOS UNIDOS.- El pastor evangélico Jesse Duplantis causó gran polémica tras asegurar que Jesús no ha regresado a la Tierra porque los fieles no han donado el dinero suficiente, lo que, según señala, podría acelerar el tiempo para que esto suceda.

Los hechos ocurrieron en Louisiana, Estados Unidos, la semana pasada durante un evento religioso para recaudación de fondos en la que el comentario desató una ola de críticas en su contra, incluso de aquellos que pertenecen al gremio.

“Honestamente creo que la razón por la que Jesús no ha llegado ya a la Tierra es porque la gente no está dando a Dios lo que le tiene que dar. Cuando lo entiendes, se puede acelerar el tiempo”, dijo el pastor.

Participating in a "Victorython" fundraiser for Kenneth Copeland's ministry, right-wing pastor Jesse Duplantis brags about being a multi-millionaire with his own private plane while telling viewers that they can "speed up" the return of Christ by donating. pic.twitter.com/3VE6sETWBB

