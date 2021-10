Reforma eléctrica no afectará acuerdo comercial con EU y Canadá: AMLO

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la nueva iniciativa de reforma en materia eléctrica sea regresiva o afecte el acuerdo comercial con Estados Unidos de América y Canadá.

“No pasa nada absolutamente. Mire, si fuese así ya nos hubiesen hablado del gobierno de los Estados Unidos y como nosotros somos respetuosos les hubiésemos contestado. Si fuese algo que perjudicara realmente el libre comercio, ya se hubiesen movido los mercados; se hubiese devaluado nuestra moneda”, destacó el mandatario desde la conferencia matutina de este lunes realizada en Puebla.

López Obrador afirmó que la nueva propuesta de ley conviene a los empresarios y al ciudadano común, porque no se pagará tanto por el servicio de energía eléctrica.

Además reconoció que “probablemente quienes se sentían dueños de México” y que estaban acostumbrados a pagar menos por el servicio de energía eléctrica estarán molestos debido a que la reforma no beneficiará a las empresas particulares ni extranjeras, lo que les favoreció en el pasado para pagar menos que una persona de clase media o del sector popular.

También López Obrador aprovechó para informar que desde la conferencia matutina se informará a la nación si los legisladores son verdaderos representantes del pueblo al avalar la reforma o se encuentran al servicio de las grandes corporaciones.

“De una vez les digo a los legisladores, no es amenaza ni mucho menos advertencia, nada más que no va haber anonimato, aquí venenos que dar la cara todos porque se trata de los intereses del pueblo, que no estén pensando que van a votar en contra de esta reforma que es para beneficiar al pueblo y nadie se va a enterar, si no somos tapaderas, aquí cada quien debe asumir si responsabilidad”, puntualizó en su mensaje a los legisladores federales.

En cuanto a si su partido Morena se aliará solo con el PRI para sacar adelante la reforma en materia eléctrica, el presidente aclaró que “se buscará alianzas y consenso con todos los partidos políticos” al tratarse de una iniciativa que beneficia a todos los mexicanos, sobre todo a las futuras generaciones.

Al abordar el tema de la regulación sobre el litio, el presidente subrayó que este aspecto de la reforma puede generar más disgusto que todo lo anterior al tratarse de un mineral “estratégico” para el futuro y desarrollo del país.

Aclaró que no puede decir mucho, sólo que lo más importante es que debe de quedar muy claro en la ley que “el litio es propiedad de la nación”.

Se trata de un mineral estratégico. Sin ese mineral no podríamos desarrollarnos y no permitiremos que se lleven el litio que es de los futuros mexicanos” sentenció el presidente.

Aclaró que México “no se va a pelar con nadie, pero queremos ser dueños del litio”.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR