Pide AMLO que se aplique la ley en contra de científicos del Conacyt

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió que se aplique la ley sin excluir a científicos del Conacyt.

En la conferencia mañanera de este 11 de octubre, AMLO se dijo partidario de que no haya impunidad para nadie y no porque alguien sea científico tiene derecho a robar.

Por lo que AMLO afirmó que debe haber justicia en el caso de los científicos del Conacyt.

“Yo soy partidario de que no haya impunidad para nadie que se aplique la ley por parejo. No porque yo soy científico tengo derecho a robar. Nadie tiene derecho a robar, sea quien sea. Que haya justicia”

AMLO pide que ley no se aplique con fines político-electorales

El presidente AMLO sostuvo que si bien hay que investigar a los científicos del Conacyt acusados, no se deben “fabricar delitos” ni venganzas.

En este sentido, dijo, instó a que la ley no se utilice con propósitos políticos-electorales “como era antes”.

“Lo que se tiene que procurar es que no se fabriquen delitos, que no haya venganzas. Que no se utilice la ley con propósitos políticos, electorales”

AMLO criticó que ya se van a cumplir 3 años de su gobierno y gran parte de su administración se está dedicando a resolver problemas heredados por la corrupción.

AMLO dice que Conacyt transfería dinero a empresas que no lo necesitaban

El presidente aseguró que en sexenios pasados parte del presupuesto que se destinaba para el Conacyt era transferido a empresas que no lo necesitaban.

Refirió que dichas empresas tenían recursos para pagar sus propias investigaciones, por lo que estaban abusando.

“Estaban abusando, bueno es lo mismo que esto, dinero del presupuesto público se entregaba al Conacyt, pero el Conacyt se lo transfería a estas empresas. Dinero de todos los mexicanos. A empresas que tienen recursos para pagar sus investigaciones”

Además, acusó que se utilizaba dinero para fines distintos a la innovación tecnológica y la ciencia.

AMLO calificó a los científicos del Conacyt acusados por la FGR de pertenecer a “castas divinas” en lo intelectual y en el periodismo

“Se derrochaba dinero y se utilizaba para propósitos que no tienen que ver con la innovación tecnológica ni con la ciencia, sino que eran grupos que tenían privilegios como “castas divinas” en lo intelectual, en el periodismo”

¿Quiénes son los 31 científicos y exfuncionarios acusados por la FGR? Nombre por nombre

La lista de nombres de científicos y exfuncionarios del Conacyt acusados por la FGR está encabezada por:

Enrique Cabrero Mendoza, exdirector general del Conacyt entre 2013 y 2018

Víctor Gerardo Carreón Rodríguez, exoficial Mayor del Conacyt

Julia Tagüeña Parga, directora del FCCyT entre 2018 y 2020

Luis Mier y Terán Casanueva, exrector general de la UAM

La lista de nombres de científicos y exfuncionarios del Conacyt está integrada por:

José de Jesús Franco López

Adriana Ramona Guerra Gómez

David García Junco Machado

Jesús Arturo Borja Tamayo

Rafael Ortega Reyes

María Dolores Sánchez Soler

Miguel Adolfo Guajardo Mendoza

Luis Gabriel Torreblanca Rivera

José Rodrigo Roque Díaz

Elías Micha Zaga

Inocencio Higuera Clapara

Julio César Ponce Rodríguez

Lorena Archundia Navarro

Rafael Pando Cerón

Teresa de León Zamora

Jorge Antonio Villegas Rodríguez

Salvador Emilio Lluch Cota

Miguel Gómez Bravo Topete

Rosa Eugenia Sandoval Bustos

María Mónica Ramírez Bernal

Pablo Rojo Calzada

Regina María Alarcón Contreras

Mauricio Francisco Coronado García

Marcial Bonilla Marín

Gabriela Dutrénit Bielous

Patricia Zúñiga

Francisco Salvador Mora Gallegos

Cabe destacar que es la primera vez que la FGR investiga a científicos, investigadores y funcionarios relacionados con el Conacyt por delincuencia organizada.

