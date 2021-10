Erika Buenfil revela cuántas cirugías estéticas se ha hecho

MÉXICO.- Erika Buenfil está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera pues además de ser una de las actrices más queridas de la televisión mexicana también goza de una gran popularidad entre las nuevas generaciones debido a su exitosa incursión en las redes sociales donde es conocida como “La Reina del TikTok” pues siempre luce bella y divertida en sus videos, los cuales, tienen millones de vistas, sin embargo, una de las preguntas más frecuentes sobre la actriz es si se ha realizado cirugías estéticas para siempre lucir hermosa, por lo que ella misma fue quien reveló si se ha hecho algún “arreglito” en su rostro.

Fue durante una entrevista para el programa Hoy donde la famosa actriz señaló que en los últimos meses no ha cambiado su look debido a que así lo requerían para su participación en la exitosa telenovela de Televisa, “Vencer el pasado”, sin embargo, aseguró que sí le gusta jugar con su imagen, aunque aseguró que no le gusta abusar y también confesó que hasta la fecha no se ha hecho ninguna cirugía en el rostro, por lo que todo lo que se ve en las redes sociales y en la televisión es auténtico.

“No me gusta abusar, no tengo ninguna cirugía en mi cara, esta soy yo con mis arrugas, a veces más o menos, pero los filtros ayudan, pero no hay que abusar porque a veces ni te pareces”, fueron las palabras de “La Reina del TikTok” para el matutino.

Cabe mencionar que la actriz nacida en el estado de Nuevo León señaló siempre ha respetado su apariencia natural, además, confesó cuál es otro de los verdaderos y más fuertes motivos por el que no se ha sometido a alguna cirugía estética, aunque dejó la posibilidad abierta.

“No le digo no a nada, pero sí le tengo miedo a una cirugía, no porque vaya a quedar mal, pero me da miedo el quirófano. Si algún día lo hago, tendría que estar en manos de gente muy profesional y con mucho miedo”, sentenció Erika Buenfil.

Confía en Eiza González para interpretar a María Felix

Durante un encuentro don diferentes medios, Erika Buenfil fue cuestionada sobre lo que piensa acerca de que Eiza González sea quien le de vida a María Félix en su bioserie, por lo que “La Reina del TikTok” se deshizo en elogios para la joven actriz pues recordó que compartieron créditos hace algunos años en la telenovela “Amores verdaderos”

“Siendo actriz y teniendo un perfil no tiene por qué no, yo no soy productor, pero yo creo que independientemente del parecido, de la caracterización que la puedan hacer, tiene mucho que ver la actuación y yo creo que Eiza si puede”, señaló la famosa tiktoker, quien también señaló que la belleza no es el único talento de Eiza González pues señaló que desde que trabajaron juntas mostró grandes habilidades artísticas.

“A mí me llamaba la atención porque normalmente te esperas que los jovencitos estén como inexpertos o verdes, la frase célebre, ‘está muy verde’, pero independientemente de lo jovencita, tenía un talento impresionante, es una chava muy talentosa, sabe muy bien lo que quiere, se maneja muy bien, la han manejado muy bien, además de guapísima”, finalizó Erika Buenfil.

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO