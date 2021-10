Guardia Nacional abre convocatoria; ofrecen hasta 19 mil pesos al mes

MÉXICO.- A través de su pagina web la Guardia Nacional lanzó una convocatoria para contratar nuevos elementos. En la misma ofrecen salarios de hasta 19 mil pesos al mes. Asimismo, advierte que el objetivo del empleo es “servir a la nación con legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto irrestricto a los derechos humanos”.

Las vacantes están abiertas tanto para hombres como para mujeres. Para formar parte de la Guardia Nacional, solo es necesario cubrir los requisitos que se muestran en la página, que son:

– Ser mexicano (a) de nacimiento

– Ser soltero (a) y no vivir en concubinato.

– Edad mínima de 18 años y máxima de 30 años.

– Estatura mínima: Hombres 1.63 metros y Mujeres 1.55 metros.

– Índice de masa corporal 18.5 y 27.9

– No haber pertenecido a las Fuerzas Armadas o corporaciones policiacas.

– Carta de antecedentes no penales.

– No presentar perforaciones, excepto las globulares permitidas en mujeres.

La vacante ofrece:

– Sueldo de 19 mil pesos mensuales.

– Aguinaldo

– Vacaciones pagadas (20 días hábiles al año)

– Crédito hipotecário

– Créditos bancarios

– Servicio de alimentación

– Seguro de vida

– Fondo de vivienda

– Seguro de retiro

– Fondo de trabajo

– Remuneración económica de adscripción

– Servicio de mudanza gratuito en toda la república por cambio de adscripción.

¿Cómo participar?

Los interesados deberán comunicarse al número telefónico 57018411, extensión 1050 o acudir a uno de los 12 Centros Regionales de Reclutamiento con la documentación necesaria.

En caso de ser seleccionados, los elegidos realizarán un curso de adiestramiento, los cuales tienen una duración de alíenos dos días, estos se llevarán a cabo de manera presencial y en línea.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO