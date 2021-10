Movilizaciones en Tamaulipas

Aunque la mayoría de los tamaulipecos es indiferente a todo lo relacionado a los temas partidistas y electorales previo a una campaña política, hay sectores que empiezan a calentar motores y generar expectativas sobre las definiciones y el rumbo que tomará el Estado.

La moneda sigue en el aire y nadie quiere descartase todavía y tampoco los que andamos a pie podríamos hacerlo, pues en política las decisiones se toman en lo más alto de las esferas del poder a nivel estatal y sobre todo federal.

En Acción Nacional aún hay 3 prospectos, pero la balanza está más cargada hacia un personaje, actualmente Secretario General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, mientras que en Morena hay más de 10 perfiles, entre los cuales los ojos y apuestas se han centrado más en el actual Senador, sin embargo no se puede descartar ni al Alcalde ni al Delegado.

En los últimos meses y tras lo que muchos consideraron el “destape” oficial del gallo del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, por las constantes apariciones en el centro, sur, norte y de más zonas del estado, de CÉSAR “TRUCO” VERÁSTEGUI, sigue luciendo como el candidato “natural” del PAN.

Ello aunque él mismo ha dijo que aún “no hay nada para nadie, el que quiera tiene que trabajar, generar las condiciones de esperanza para que, en un momento dado se pueda despertar el interés”, sin embargo, a su alrededor se mueve todo cual si fuera ya el próximo mandatario estatal, y él mismo no se descarta, pues ha dijo que va “a seguir trabajando por la estabilidad del estado y si en ese inter se dan condiciones diferentes en la cuales, pueda yo participar, seguramente lo haré”.

El camino no está despejado, desde hace semanas le conté que el Alcalde de Tampico, JESÚS NADER, está trabajando con agencias de publicidad, una de ellas es PLASTILINA, ubicada en la Capital, desde donde tratan de impulsar una agenda estatal para el aspirante, se sabe que en los próximos días podría empezar a estar más presente en el norte y centro de Tamaulipas para promocionar sus aspiraciones, aunque la estrategia es hacerlo con discreción, por eso lo harán a través de pláticas y conferencias en las que expondrá los programas más exitosos impulsados en su administración, es decir, placearlo sin decir abiertamente que quiere la candidatura, pero sí dejando claro que está listo si el partido lo elige y que tiene la capacidad, lo respalda el hecho de que él sólo hizo ganar a todos los candidatos azules por Tampico.

Sin embargo, todos están a la expectativa pues ya han circulado “invitaciones” a un evento que “organizaciones civiles” prepararon para este sábado, con el objetivo de mostrar su apoyo al TRUCO y levantarle la mano como su carta fuerte, se sabe que han operado por todo el estado y ya están organizados para que miles se reúnan en apoyo al panista de Xicoténcatl.

De todos los municipios se esperan grupos representativos que evidencien el posicionamiento y las simpatías que ha ido sumando el Secretario General de Gobierno. El evento sería el inicio de un plan de operación política por los 43 municipios y que estaría encabezado por el diputado federal ÓSCAR ALMARAZ, experto en coordinación de campañas políticas y que tiene una larga lista de referencias exitosas en su carrera, por ejemplo, en Victoria solo él logró operar para ganar su campaña mientras que el resto de los aspirantes del PAN cayeron frente a MORENA, de ahí que los bien enterados aplaudan la decisión de colocarlo al frente de las operaciones, y no estaría sólo, ENRIQUE RODRÍGUEZ “PIPO”, estaría formando parte del equipo, con lo que se confirma que el albiazul está sumando a los más experimentados operadores.

En cuanto al tercer prospecto, GERADO PEÑA seguirá desde San Lázaro impulsando una agenda legislativa que beneficie a Tamaulipas y por como se maneja la política, aunque él cayó en las urnas y entró como plurinominal, no se le puede descartar como última opción para la postulación, cuenta con el respaldo de sectores del panismo y económico del estado.

Por el lado de la “4T”, se sabe que AMÉRICO VILLARREAL sigue movilizándose por toda la entidad buscando sumar grupos a su proyecto, lo mismo que está realizando MAKI ORTIZ,

que salió del PAN y logró dejar como Alcalde de Reynosa a su hijo a través de MORENA, y ahora busca jugar la carta del género para que la postulen como candidata al Gobierno de Tamaulipas, sin embargo, los morenistas de larga trayectoria (es decir, un par de años) se están organizando para cerrarle el paso.

A la par siguen manejando a JR y RODOLFO GONZÁLEZ como opciones, sin embargo cada vez con menos fuerza, pues estaría tomando revelancia el Alcalde de Madero, ADRIÁN OSEGUERA, viejo conocido de AMLO, pues él fue quien apostó al proyecto del tabasqueño desde hace años y fue responsable de movilizaciones en Tamaulipas, cuando el Morena empezaba a tomar forma y fuerza en el país, tal vez eso sea. su pase a la final en las definiciones, pero nada está dicho.

QUE CURIOSO

Pocas veces los legisladores locales impulsan agendas comunes y mantienen una relación cercana, normalmente van por lo suyo o sirven de comparsa, muchas veces sin lograr grandes resultados porque 3 años pasan rápido y las negociaciones en el Congreso llevan tiempo.

Eso lo entendieron diputados locales panistas de la zona sur, por lo que han conformado un bloque de acción que trabaja en sintonía con la agenda legislativa que impulsa la bancada azul, buscando que la fuerza que hace la unión de objetivos, les ayude a concretar más rápido beneficios para la zona conurbada.

CARLOS FERNÁNDEZ, NORA GÓMEZ, MON MARÓN y ÁNGEL COVARRUBIAS, se reunieron para coordinarse previo a la tercera sesión que se realizará hoy en el Congreso, abordados por los medios de comunicación, fijaron una postura firme en relación a la Reforma Eléctrica que impulsa el Gobierno Federal, pues la consideran un retroceso para el país.

CARLOS FERNÁNDEZ aseguró que no hay beneficios para México, pues apuesta por la generación de energía sucia que producirla cuesta 4 veces más que energías limpias, y donde Tamaulipas es puntero a nivel nacional por los parques eólicos que se han instalado.

Será interesante ver qué logros ofrecen para la zona sur. ¿Usted qué opina?

POR OMAR REYES

@Omar_Reyes