Estudiantes mexicanos responden agresiones racistas con baile

ESTADOS UNIDOS.- Al ritmo de “No rompas mi corazón” de Caballo Dorado jóvenes de origen mexicano de la escuela Marist High se manifestaron en contra de los actos de abucheo y rechazo de parte de sus compañeros, quienes celebraron el Mes de la Herencia Hispana en Chicago, Estados Unidos.

A través de las redes sociales circula un video del grupo de jóvenes bailando, de manera sincronizada, el tema mientras algunos de ellos portaron banderas de México como muestra de orgullo de su país de origen o del cual provienen sus familiares. Algunos más portaron carteles con la leyenda “alto al racismo”.

Marist student dance to ‘Caballo Dorado.’

During the homecoming dance over the weekend, some of their peers kneeled in the middle of the dance floor when a Spanish-song played, said some students.

The school says it’s investigating the alleged racist act. pic.twitter.com/sqzABQzRYh

— Laura N. Rodríguez Presa (@LAURA_N_ROD) October 12, 2021