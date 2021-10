“Me desintoxicó estar en la cárcel”: YosStop

MÉXICO.- YosStop se desintoxicó de ser adicta al internet al estar encarcelada. En un mensaje de audio Yoseline Hoffman confesó que la lectura le ha ayudado a pasar este tiempo encerrada.

Desde el penal de Santa Martha Acatitla, YosStop le respondió a todos sus haters que han cuestionado el largo de sus reflexiones.

YosStop se defiende de críticas por sus largas reflexiones

Desde el pasado 29 de junio, YosStop se encuentra detenida en el penal de Santa Martha Acatitla. Pese a estar privada de su libertad, la influencer ha mantenido comunicación con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

YosStop ha compartido diferentes reflexiones sobre sus fans, su familia, mascotas y amigos. Sin embargo, la influencer sorprendió al compartir un mensaje de voz.

A través de un audio, YosStop se defendió de las críticas que ha recibido por el largo de sus mensajes. En este sentido la influencer cuestionó que cada vez las personas leen menos.

“Para todos aquellos que comentan ‘mucho texto’ en las reflexiones que escribo y comparto, ahora se los digo con mi voz, ojalá no sea mucho audio”

YOSSTOP

Con un video donde muestra alrededor de 17 libros apilados y un teléfono, YosStop confesó que la lectura le ha ayudado durante su estancia en la cárcel.

“Estos no son ni la mitad de libros que he leído en estos tres meses y sí, efectivamente es mucho texto, pero no saben que maravilloso son muchos de estos textos”

YOSSTOP

De acuerdo con YosStop, todos estos textos le han ayudado ha poder desintoxicarse de la adicción al internet.

“No saben que maravillosos ha sido desintoxicarme de la adicción al Internet y profundizar en el mundo de los libros”

YOSSTOP

YosStop dice que la lectura te ayuda a “no ser un borrego”

En su mensaje de audio YosStop cuestiona a sus seguidores por su poco deseo de leer, pues señaló que ha recibido varios mensajes en donde le señalan que sus reflexiones son muy largas.

YosStop les pidió a sus seguidores que lean, por que es un crecimiento intelectual y espiritual. La influencer destacó que hay textos que te cambian la vida.

“¿Por qué no quieren leer?, eso es precisamente lo que nos hace falta como sociedad y como humanos, ¿por qué no quieren estudiar saber más, crecer intelectual y espiritualmente?, puedes leer y aprender sobre algo que tú quieras, hay textos que te cambian las creencias, las perspectivas, te cambian hasta la vida”

YOSSTOP

En su mensaje YosStop destacó que la lectura ayuda a “no ser un borrego”. Por eso instó a sus seguidores a leer sobre cualquier tema que les interese.

Por último YosStop agradeció el apoyo que ha recibido desde que fue detenida, tras ser acusada por pornografía infantil.

“Gracias por su apoyo, los amo. Les mando besos y abrazos”

YOSSTOP

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS