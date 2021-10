Simbólica labor de CNDH en norte de Veracruz

Pánuco.- La instalación de módulos una o dos veces al mes en los municipios al igual que el seguimiento vía llamada telefónica de las denuncias son actividades meramente simbólicas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Veracruz.

Por lo anterior es urgente que se instale nuevamente en Pánuco la oficina regional que daba atención directa y seguimiento a ciudadanos de los 13 municipios del norte de Veracruz.

Sobre este tema el titular del Sindicato de Trabajadores Portuarios y sus Ramales en Tamaulipas y norte de Veracruz, Luis Enrique López Alvarado, dio a conocer que es lamentable que en contraste con el aumento de los abusos en contra de la población por parte de policías, ejército, dependencias los ciudadanos están más solos que nunca en la defensa de sus derechos humanos.

Refirió que la reciente visita de Namiko Matzumoto Benítez, titular de este organismo en Veracruz a los municipios norveracruzanos, fue prácticamente un recorrido simbólico para llevarse la fotografía del recuerdo de módulos que son instalados solo por algunas horas frente a los palacios municipales, ya que la población o los posibles denunciantes son los últimos en enterarse de la operación de éstos.

Refirió que a casi 5 años de que la oficina regional cerró sus puertas en Pánuco esta dependencia no ha establecido un programa real para brindarle la atención a la población y es un tema urgente al que no se le ha dado prioridad que la oficina vuelva a operar en el municipio.

Recordó que estas problemáticas no se pueden atender vía telefónica ni se les puede dar un seguimiento serio de esta forma y los módulos insistió son prácticamente para pasar lista y hacer referencia de que la dependencia en Veracruz está cumpliendo un trabajo que lamentablemente no se ve por ninguna parte.

Recordó que no se puede utilizar como argumento que no hay presupuesto para reabrir la oficina ya que estas dependencias cuentan con recursos etiquetados para su operación y son dependencias autónomas que tienen una labor crucial para la ciudadanía lo cual no se ha notado en Veracruz con la actual titular del cargo.

Por Víctor Montiel