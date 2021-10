Obligará reforma eléctrica a las grandes empresas a comprar su energía: Bartlett

MÉXICO.- La reforma eléctrica obligará a las grandes empresas consumidoras de electricidad a comprar la energía, de acuerdo con Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Manuel Bartlett recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha asegurado que las grandes empresas que se autoabastecen de energía como

Walmart

Femsa-Oxxo

Telcel

Chedraui

estarán obligadas a comprar la energía de manera legal a la CFE, con la reforma eléctrica, y aseguró que el esquema de autoabasto es una figura ilegal.

“En el autoabasto están todos los grandes consumidores y no pagan lo que tienen que pagar, pero eso se tiene que desbaratar. Ese contrato que firman es mentira, es ilegal, leonino, contrario a nosotros, no pueden subsistir esas sociedades de autoconsumo que son monopolios privados ilegales, tienen que participar en el sistema que se va a crear”

MANUEL BARTLETT, DIRECTOR DE LA CFE

No habrá indemnizaciones por cancelación de contratos: Manuel Bartlett

En conferencia de prensa, Manuel Bartlett aseguró que no se darán indemnizaciones por los contratos que se cancelen con la aprobación de la reforma energética.

El director de la CFE dijo que no habrá pago alguno ya que se trataría de una decisión constitucional, por lo que invitó a las grandes empresas a participar en el nuevo sistema eléctrico.

“Porque esta telaraña que inventaron no es sostenible y no lo vamos a aceptar en el gobierno mexicano. No hay aquí indemnizaciones porque es una decisión de la Constitución de México”

MANUEL BARTLETT, DIRECTOR DE LA CFE

Recordó que esta no es la primera vez que se cancelan los contratos con empresas privadas pues en la expropiación petrolera se llevó un proceso similar al propuesto por el gobierno federal.

Sin embargo, aseguró que no habrá discusiones por si la reforma eléctrica será retroactiva o no, pues la constitución tiene la facultad de hacerlo.

“Eso de que los vamos a indemnizar, no. En la expropiación petrolera así fue, se pasaron años discutiendo las petroleras aquí en México, vinieron los problemas de no poder reglamentar el artículo 27 constitucional, se pasó años con la presión de que no podía ser retroactiva. Sí es retroactiva, la Constitución tiene la facultad para reformar todo y no creo yo que deba de haber una disputa de este tipo”

MANUEL BARTLETT, DIRECTOR DE LA CFE

Grandes empresas deberán comprar energía en un mercado honesto: Manuel Bartlett

Manuel Bartlett aseguró que con la reforma energética las grandes empresas deberán comprar energía en un mercado honesto y pagar por la energía que usan.

Recordó que el sistema de autoabasto hizo que los grandes consumidores no paguen lo que debido y eso “se tiene que desbaratar”.

Asimismo, dijo que da coraje que los “disque socios” no paguen por la energía que utilizan, por lo que se debe eliminar la figura de autoabasto.

“Ya no hay, es decir, tienen que comprar en un mercado honesto y habrá electricidad para todos, pero no en un régimen oligárquico, cínico como éste”

MANUEL BARTLETT, DIRECTOR DE LA CFE

Por otra parte, destacó que la CFE sí aceptará la participación de la iniciativa privada en la distribución de la energía, pero en el 46% del mercado.

Asimismo, los invitó a participar pero bajos las reglas del Estado y las normas de la competencia que establecerá el gobierno federal.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS