Se caen a pedazos aulas en la secundaria técnica 64

PUEBLO VIEJO, VER.- Tras 43 años de servicio 8 aulas de la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 64 Pueblo Viejo se encuentran en lamentables condiciones y prácticamente se caen a pedazos, por lo que es urgente su reconstrucción.

Por tal motivo integrantes de la Asociación de Padres de Familia y del comité Nuestra Escuela de este importante plantel educativo dieron a conocer a medios informativos las condiciones en las que se encuentran las aulas, que desde hace dos años no operan porque son un peligro debido a los graves desprendimientos de concreto.

La señora María Dolores Escalante titular de la citada asociación de padres dio a conocer que son 8 aulas destinadas a los grupos de tercer grado las que enfrentan esta situación y debido a esto desde hace 2 años los salones no son ocupados por el riesgo de accidentes que representan para los alumnos.

Indicaron que con la pandemia la suspensión de clases presenciales ha permitido que las aulas no estén siendo ocupadas y que no haya movimiento de alumnos, sin embargo a normalizarse las clases el grave problema será que no tendrán los espacios didácticos para los menores.

En un recorrido pudimos verificar la gran cantidad de a pedazos de concreto que yacen sobre los pasillos además de las varillas expuestas que se observan en el techo, además de graves fracturas en las lozas por lo que el desprendimiento del material se registra a diario.

Lidia Torres integrante del comité “Nuestra Escuela”, Indicó que no cuentan con recursos para reconstruir en su totalidad las aulas y es por ello que hacen un llamado al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador al gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez y a las autoridades educativas para que los apoyen y les ayuden a rescatar esta secundaria qué es tan importante para Pueblo Viejo.

Refirieron que prácticamente llevan dos años entregando documentos solicitudes, tocando puertas para que autoridades educativas atiendan esta situación que es urgente, ya que el plantel no cuenta con recursos y se requiere la intervención del Gobierno Federal y Estatal para poder reconstruir en su totalidad estas aulas.

POR Victor Montiel/ La Razón.