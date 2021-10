“No quiero ser el mejor de la historia”: Saúl ‘Canelo’ Álvarez

MÉXICO.- Saúl ‘Canelo’ Álvarez tendrá una cita con la historia el próximo 6 de noviembre cuando busque unificar los cuatro cinturones más importantes de peso medio contra Caleb Plant en Las Vegas. Donde, en caso de salir con la mano en alto se convertiría en el primer mexicano en conseguir dicha hazaña.

A pesar de esto y ser considerado el mejor libra por libra de la actualidad, el tapatío confirmó este martes que no está interesado en convertirse el más grande de todos los tiempos en México, ya que está enfocado en hacer su historia, los demás serán los encargados de catalogarlo como quieran, eso sí, el no se considerará el mejor de todos los tiempos.

En una entrevista para el podcast Last Stand, Canelo dejó claro que el ganar el primer fin de semana de noviembre no lo colocará como el mejor de la historia, ya que el vencer a un boxeador no lo colocará en ese lugar, solo lo ayudará a afianzar su carrera dentro del mundo del boxeo; además de significar algo importante en su legado y para su equipo.

“Significa mucho para mi legado. Es muy importante para mí, para mi equipo y para México (…) porque al final del día quiero hacer historia”, esto con relación a su próxima contienda donde, como ya se comentó, podría convertirse en ser el primero en consagrarse con los cuatro títulos más importantes de un mismo peso.

El mejor de la historia

Cuando se le preguntó por convertirse en el mejor pelador de todos los tiempos en México, Canelo aseguró que no piensa en eso en estos momentos, ya que no quiere ser comparado con otros pugilistas que pasaron a la historia en el país, ya que solo se dedica a hacer su historia.

“No. Yo no quise decir eso. Yo hago mi historia, los demás peleadores hacen su propia historia. No me quiero comparar con otros peleadores. Yo solo quiero hacer mi historia, la historia de Canelo”, aseguró el tapatío.

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO