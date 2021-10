Checo Pérez llega tercero en el GP de Estados Unidos

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez logró su cuarto podio del año al terminar en la tercera posición del Gran Premio de Estados Unidos, disputado en el Circuito de las Américas. Mientras que Max Verstappen logra vencer a Lewis Hamilton y se queda con la victoria.

La carrera fue táctica y emocionante. Verstappen salió desde la pole pero perdió la posición en la primer vuelta, después, con mejor ritmo, adelantó a Hamilton en boxes parando primero y la carrera acabó haciéndosele larga por la degradación de los neumáticos, pero aguantó el ritmo endiablado de Hamilton y se llevó un triunfo que amplía su ventaja en el Mundial.

MAX VERSTAPPEN IS BACK TO WINNING WAYS! ????

He holds off Lewis Hamilton for his eighth win of the season, and it means he leads the championship!#USGP ???????? #F1 pic.twitter.com/fbvq7aiXBl

— Formula 1 (@F1) October 24, 2021