México asume el Consejo de Seguridad de la ONU

MÉXICO.- México asumió este 1 de noviembre la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con una agenda en pro de las mujeres.

Durante su presidencia, que se extenderá a lo largo de todo noviembre, México organizará tres eventos insignia.

En su segundo viaje al extranjero el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará un debate sobre la corrupción, desigualdad, exclusión y conflictos armados.

El segundo evento, de especial relevancia por tener el objetivo de generar acuerdos, será el tráfico y desvío de armas pequeñas y ligeras y su impacto en la seguridad internacional.

Finalmente organizará una reunión para mejorar la colaboración y coordinación entre los principales entes de la ONU, con la intención de hacer más efectiva su labor preventiva en la agenda de paz y seguridad internacionales.

Mexico assumes the rotating presidency of the Security Council for the month of November.

Follow @MexOnu for updates: https://t.co/jbogK7zxz0 pic.twitter.com/13dZKPqGRw

— United Nations (@UN) November 1, 2021