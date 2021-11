“Hay grandes oportunidades de ganar encuesta en Morena”: Adrián Oseguera

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- El alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernion solicitará licencia para buscar la candidatura de Morena al Gobierno de Tamaulipas.

Reconoció que existe el riesgo de un fracaso si el candidato es elegido por “dedazo”, además que le causa mucha risa que suben fotos de unidad y “nada más salen de la reunión y se tiran entre todos, por eso vamos a tratar de convencer de que haya una unidad verdadera”.

“Si hay unidad habrá triunfo, si hay dedazo puede haber fracaso, entonces la unidad es prioritaria, estamos preparados, he sido muy cuidadoso de no cometer actos anticipados de campaña y me he dedicado a Ciudad Madero, pero ya se acerca el momento de tomar decisiones y ésta ya está tomada, consensuada, hay grandes oportunidades de poder ganar la encuesta en Morena”.

Al supervisar los trabajos de limpieza de la plaza Felipe Carrillo Puerto, prevé registrarse este jueves y cuando se separe del cargo, el suplente se quedará al frente de la administración, en este caso sería Carlo Alberto González Portes, quien actualmente es el director de Finanzas.

“Estamos listos para inscribirnos a la convocatoria del partido y una vez empezado los seis meses antes de que inicie el proceso, pediré licencia al municipio para cumplir con lo que marque la convocatoria, mi suplente quedaría en funciones porque eso lo marcan los estatutos”.

Oscar Figueroa

La Razón