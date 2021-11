Bezos bromea después de que su novia ‘coqueteara’ con DiCaprio

ESTADOS UNIDOS.- Jeff Bezos es el hombre cuya fortuna lo coloca en el top de los más ricos del orbe, sin embargo eso no impidió que su novia, Lauren Sánchez se dejara llevar y quedara prendada al ver a Leonardo DiCaprio y gracias a un video que captó este momento, el hecho se viralizó.

Tanto Bezos como su novia y el protagonista de “El lobo de Wall Street” asistían a la gala LACMA Art+Film 2021 que se realizó en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles y se encontraron en la alfombra roja.

Leonardo Dicaprio meets Jeff Bezos & his new girlfriend at the Art Gala in LA pic.twitter.com/8UmvOMgJFT

En el clip se puede ver al fundador de Amazon y a su pareja hablando con el célebre actor y durante la plática, Lauren parece estar completamente encantada.

Pero si algo distingue a Bezos es su humor y así su reacción a la ola de memes que generó el video no se hizo esperar.

“Todas las películas de Leonardo DiCaprio, en formato físico o en las plataformas, desaparecen del catálogo de Amazon”, “Encuentra a alguien que te mire como la novia de Jeff Bezos mira a Leonardo DiCaprio”, “La novia de Jeff Bezos se olvidó literalmente de que estaba de la mano del hombre más rico del mundo en cuantito DiCaprio la abrazó”, “La historia de los orígenes de Lex Luthor”, fueron algunos de los comentarios que la gente escribió en Twitter.

Leo, come over here, I want to show you something… @LeoDiCaprio https://t.co/Gt2v9JZTNz pic.twitter.com/KqGLB839NI

— Jeff Bezos (@JeffBezos) November 8, 2021