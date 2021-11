Los mensajes de Chucho

Nadie podría asegurar lo que va a pasar en el proceso interno de Acción Nacional durante los próximos dos o tres meses.

Pero queda clarísimo que tanto Chucho Nader como César Verástegui firmaron un pacto de paz, y al menos por el momento, no habrá enfrentamientos públicos entre ambos.

Durante su visita a Victoria, en sus encuentros con empresarios, militantes, y periodistas, el alcalde de Tampico envió algunos mensajes:

1) No está en los planes del partido, ni en los de los dos principales aspirantes, llegar a una precampaña en la que se enfrenten cara a cara. La idea, parece, es planchar un acuerdo de unidad antes del 2 de enero.

2) En el discurso de Nader, tampoco hay visos de confrontación con el gobernador Cabeza de Vaca. No habrá deslindes.

3) Sí quiso dejar muy en claro lo que él considera una diferencia de estilos con César Verástegui. Al final, promete, deberán complementarse las dos estrategias para fortalecer la propuesta electoral del PAN.

Por ese evidente contraste entre los perfiles de uno y otro, tampoco se deben esperar eventos masivos del tampiqueño. En ese terreno no va a competir.

4) Como mera cortesía, Chucho se cuidó de mencionar a Gerardo Peña como una tercera posibilidad, pero él sabe bien, como todas las personas con las que charló ayer, que el diputado federal se quedó sin posibilidades.

En conclusión, el alcalde porteño está metido en la competencia interna de Acción Nacional y hará uso de las que parecen sus ventajas competitivas: su buena relación con los representantes de los grandes capitales del sur, y el espaldarazo que ha recibido de un sector del panismo nacional.

Pero prometió que si al final del proceso esas armas no le dan la candidatura, pondrá su parque a disposición de quien sea el elegido.

LAS REGLAS DE MORENA

La convocatoria de Morena dejó un claro damnificado, y a los demás, en mayor o menor medida, les alargó la esperanza.

El inciso F de la Base Quinta del documento es muy claro: “No tener parentesco de consanguinidad en los cuatro primeros grados, ni de afinidad en los dos primeros, con la persona titular de la Gubernatura saliente.”

Esas 25 palabras, si se respetan, sacan de la competencia en automático a José Ramón Gómez Leal, quien seguramente se quedará al frente de la conformación de las estructuras electorales del partido en Tamaulipas, y dentro de muy poco mostrará su apoyo a algún otro candidato.

Hasta el momento, Morena ha cumplido con los plazos que había prometido Mario Delgado: la convocatoria ya está disponible, entre hoy y el viernes los aspirantes deberán registrarse, y según trascendió, a finales de este mes se aplicarán las famosas encuestas.

Aunque la intención de la dirigencia nacional es sacar al candidato lo antes posible, las bases publicadas dan a la Comisión Nacional de Elecciones hasta

el 10 de febrero para dar a conocer los nombres de los cuatro aspirantes que podrán participar en la etapa final, y hasta el 17 de marzo para nombrar al elegido.

Es decir, si como muchos pronostican, en las próximas semanas el proceso se enreda, el partido tendría un buen colchón para planchar la selección y tener a su candidato listo antes de que inicien las campañas.

Por lo pronto, ayer (casi) todos los que han levantado la mano dieron

la bienvenida a la convocatoria y confirmaron que se registrarán.

Lo que pasará después, todavía nadie lo sabe.

