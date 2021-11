Morenistas nerviosos

Finalmente, luego de semanas de especulación y nerviosismo de más de un aspirante, la dirigencia nacional de Morena emitió la noche del lunes la convocatoria para el registro de los interesados en buscar la candidatura al gobierno de Tamaulipas.

De inmediato surgieron las interpretaciones al gusto y disgusto de unos y otros personajes que quieren y se sienten con derecho de tener la nominación del partido del Presidente, bajo el supuesto de que automáticamente tendrá el pase directo al Poder Ejecutivo en 2022. Sí, así como en los tiempos dorados del PRIato, haga de cuenta, igualito.

El documento contiene varios detalles interesantes que todavía hasta anoche estaban siendo revisados con detenimiento por varios de los funcionarios públicos, legisladores y desempleados afines a la autollamada 4T, que quieren ser tomados en cuenta en la encuesta del partido. Hay varios que están nerviosos y desconcertados.

Pero, vea usted que la convocatoria señalada establece que deberán registrarse entre este miércoles y el viernes en una plataforma digital en donde tendrán que entregar los documentos, solicitud y carta compromiso con los principios de la 4T (lo que sea que eso se entienda), para esperar hasta el próximo año que el Consejo Nacional de Elecciones dé a conocer cuántas y cuáles solicitudes serán aprobadas.

Otro de los puntos es que de entrada, no define si la candidatura será para alguien de un género en específico, aunque sí pone ciertos candados a quienes tengan parentesco por consanguineidad y afinidad con el gobernador; también parece haber sido diseñada a modo para beneficiar a algún desarraigado que no viva en el estado, pues dice que la condición de “vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de elección popular o de otros cargos”. Eso, por supuesto, ya causó molestia porque parece que no habría piso parejo para todos.

Es decir, sin entrar a fondo en el análisis del documento de marras, parece a simple vista que Morena decidió alargar hasta febrero la fecha en la que definirá cuántas y cuáles solicitudes aprueba, para seguir el proceso finalista que puede ser (si hay más de un participante), mediante una encuesta. Es decir, como pueden aprobarse una o dos, pueden ser hasta 4 las peticiones de registro de los aspirantes.

Hasta ayer por la tarde habían anunciado su intención de registrarse el senador Américo Villarreal Anaya, indiscutible puntero en la carrera desde hace meses; el Alcalde de Madero, Adrián Oseguera, sólida figura emergente del partido y el exdiputado priísta Felipe Garza Narváez, quien carga a cuestas con su larguísima experiencia en el viejo sistema, como su principal fortaleza. Maki Ortíz también había dicho que iba a solicitar su inscripción y hasta ahí.

Mario López, Alcalde de Matamoros reveló que evaluaría la posibilidad, aunque no se veía muy convencido. Los que de plano no dijeron si iban a registrarse o no, fueron el referido Gómez Leal, el diputado Erasmo González y el super delegado federal Rodolfo González Valderrama.

Ayer, el equipo de colaboradores de Villarreal confirmó que se va a registrar atendiendo las indicaciones de la convocatoria y existe mucha confianza en que el proceso se realizará de manera acertada, clara, justa de acuerdo con los lineamientos que caracterizan al partido.

De acuerdo con numerosas encuestas, Américo lleva meses en la delantera de la carrera por la nominación a la gubernatura, no obstante ello, participará con las mismas oportunidades y reglas que cualquier otro militante y aspirante del partido.

OSEGUERA SE REGISTRA EL JUEVES

El Presidente Municipal de Madero, Adrián Oseguera, confirmó que va a registrarse el jueves como aspirante a la candidatura de Morena, una vez que reúna toda la documentación necesaria.

“Tengo la capacidad, el coraje y la visión de poder hacer las cosas diferentes en Tamaulipas y hacer que Ciudad Madero, suene en todo el estado y que por primera vez en la historia un maderense llegue a Ciudad Victoria; estamos preparados y lo lograremos con trabajo”, respondió ayer cuando se le cuestionó al respecto, durante una gira de trabajo por un sector popular de la ciudad. Adrián ha hecho énfasis en que debe prevalecer la unidad interna y la madurez política de todos los aspirantes, para acatar las reglas y competir de manera equitativa, porque esto será fundamental para que el partido aspire a ratificar en las urnas el apoyo que la población le ha dado en las pasadas elecciones. Algo que dejó claro es que trabajará en su encomienda hasta que la ley lo permita, pues conforme avance el proceso interno de Morena se irá adecuando para evitar incurrir en acciones que puedan considerarse actos anticipados de campaña.

CHUCHO FIRME; “TRUCO” TAMBIÉN

Desde la noche del lunes y ayer, el Alcalde porteño Chucho Nader estuvo en Victoria en donde se reunió con inversionistas, empresarios diversos, con socios de la Cámara de Comercio y con algunos liderazgos sociales de peso político. En la capital, dijo que el PAN tiene amplias posibilidades de ganar la elección del próximo año si se trabaja en equipo como hasta ahora, fortaleciendo además la unidad interna. Chucho confirmó que no solo va a participar en el proceso en cuanto la dirigencia nacional emita la convocatoria, sino que en un contexto de reglas claras y piso parejo, va a competir cualquiera que sea el método, que parece será por designación.

Y el otro aspirante, César “Truco” Verástegui también hace lo suyo y como invitado de

la asociación civil “Todos por Tamaulipas” encabezó un evento en el que se entregaron reconocimientos a ciudadanos, profesionistas, trabajadores y amas de casa que participan en ese movimiento social que busca convertirse en un proyecto viable en las elecciones de 2022.

POR TOMÁS BRIONES