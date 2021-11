Otro dinosaurio en la ONU

No es ciencia ficción, hace un par de semanas, como parte de la campaña “No elijan la extinción” para hacer conciencia sobre el cambio climático, tomó el pódium de la ONU un gran dinosaurio llamado Frankie, con la botarga se grabó un video traducido en 35 idiomas, para enviar al mundo un mensaje de esperanza y urgencia para actuar en defensa del planeta.

Luego, dos semanas después llegó otro personaje, el presidente mexicano, y llevó como mensaje, un “Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar”.

La palabra bienestar, es obligada en el discurso de López Obrador porque es slogan de su gobierno, pero el término fraternidad, lo trae de moda y así confunde con responsabilizar a las mujeres de todo mal social.

Pidió a la ONU que se actué con firmeza contra la corrupción, la desigualdad y la pobreza, acusó que es la corrupción una amenaza latente que impide lograr un mundo libre de violencia y de miserias. Pero no habló de ellas, las mujeres.

En los discursos de los líderes más poderosos del mundo escuchamos una y otra vez que las más afectadas de la pandemia son las mujeres, que la violencia doméstica incrementó sobre ellas, que el desempleo se reflejó más en la mano de obra barata femenina, que los cuidados de hijos y enfermos los absorbieron ellas, que la educación sin las madres no hubiera tenido continuidad y que la recuperación económica y sanitaria no será posible sin más de la mitad de la población en el planeta que la constituyen las mujeres.

Pero en el discurso “histórico” del mexicano, fueron excluidas, con alevosía y ventaja.

Porque hablar del feminismo es creer en él y está claro que para López Obrador la defensa de los derechos de las humanas es sólo un montaje político de sus detractores.

El fondo mundial que propone el gobierno mexicano, se juntaría con la buena voluntad de los ricos y se destinaría a los adultos mayores, niños con discapacidad, jóvenes becarios, vacunas y medicinas, ningún peso, plan o proyecto para eliminar la violencia contra las mujeres.

La eufemística propuesta, es sólo eso, una carta a los reyes magos a quienes ostentan el poder financiero del planeta.

Se hubiera aprovechado mejor la tribuna si se habla de nuestras realidades, decirles a todas las naciones que les han fallado a los pobres, está bien, pero estaría mejor empezar por la casa propia.

El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad principal de seguridad internacional, ahí se determinan estrategias para desplegar una operación de mantenimiento de la paz, es quizás,

el órgano con la tarea más importante de todas las naciones, pero el presidente mexicano, solo apareció por sus 15 minutos de fama.

Sin embargo, frente a ellos, Lourdes Tibán, especialista en derechos de los pueblos indígenas, habló de temas más importantes como la desigualdad social, el retroceso económico y la exclusión de género, pidió más participación y protección de los derechos humanos de las mujeres.

Les dijo que la intervención de las mujeres es esencial para lograr la paz duradera, que “Ellas son agentes de cambio y deben tener la oportunidad de trabajar más en la consecución de estos objetivos”. Y reprochó a los líderes, la criminalización de la protesta social que se ha vuelto una herramienta de persecución.

POR GUADALUPE ESCOBEDO CONDE