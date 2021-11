Yo si hablo: Chucho

¡Pregunten lo que quieran, les dijo ayer JESÚS “Chucho” NADER a un puñado de periodistas opinadores de Victoria, en el marco de su visita a la capital para promover Tampico, pero a los compañeros lo que les interesaba era el tema político, la grilla y le soltaron metralla, de la que el porteño salió ileso.

Así es mis queridos boes, ahí estaban en un saloncito de un hotel con el alcalde la mayoría de los que escriben columnas de opinión a diario en Victoria, nadie, por lo que pude ver se quedó sin preguntar en busca de resolver dudas.

Puedo decir que muchas de estas iban encaminadas a buscar alguna señal de ruptura en el PAN, de confrontación con CÉSAR “El Truco” VERÁSTEGUI o deslinde con el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA y hasta con la dirigencia, nada de eso ocurrió, Chucho esquivó uno a uno los intentos de amarrar navajas y al final se dio el lujo de preguntar él: ya no hay más, y ya no había más.

Qué si no es el favorito del gobernador y que este será el que decida al candidato le soltaron desde un principio, respondió que no hay nada para nadie, que su relación con el ejecutivo estatal es de primera y que la decisión de la candidatura depende del método que se elija y que este saldrá de un acuerdo entre el gobernador y MARKO CORTÉS.

Qué si les afecta la filtración del audio en que MARKO dijo que solo podían ganar Aguascalientes en la elección que viene y respondió que la grabación que se difundió fue solo una parte de lo que dijo en la reunión, que fue para picar la cresta de los panistas, pero que cuando la escuchan completa no hay un mensaje de derrotismo y que incluso en la última visita a Tamaulipas el dirigente habló en los mismos términos.

Qué se nota que El Truco es el favorito del gobernador, porque le prestan la estructura para mítines masivos, lo que atajo diciendo que él y el secretario general tienen diferentes estilos y hasta aplaudió los eventos del funcionario, porque dijo que al final lo que uno y otro haga por su lado será en beneficio del que resulte ser él candidato.

Lo que sume yo, más lo que sume El Truco, multiplíquenlo por dos, reiteró, porque al final seremos un solo equipo.

Y en ese tema se extendió señalando que de ninguna manera es comparsa de nadie y aseguró que el posicionamiento no solo se gana con mítines y que aparte él a los eventos que va si habla.

Descartó una y otra vez la posibilidad de alguna ruptura o pugna personal o de grupo con VERÁSTEGUI, insistió en que traen una estrategia y que mientras a él recorre Tamaulipas en reuniones con empresarios y El Truco lo hace con las bases, por lo que entre ambos abarcan todos los sectores que se necesitan para que el PAN mantenga el poder.

Dijo que en las reuniones con el gobernador CABEZA DE VACA han coincidido en que no hay espacio para poner en riesgo la unidad, que no pueden dejar cabos sueltos, porque eso sería dar ventajas a los de MORENA y no están para darle ventajas a nadie.

Qué si la popularidad que algunas encuestas dan al gobernador en las que aseguran está muy golpeado le podrían afectar si fuese el candidato, dijo que ve a un gobernador fuerte, trabajando y que en las reuniones que ha tenido con los empresarios estos reconocen el avance, sobre todo en materia de seguridad que se ha logrado en el actual sexenio.

Y defendió al gobernador de lo que calificó como artillería pesada de la Federación en su contra, misma que el mandatario también ha sabido sortear y que él mismo si es candidato está consiente de que puede ser blanco de una campaña en contra igual, para lo que está preparado.

Tan descartó una ruptura o distanciamiento, que Chucho dijo que el sexenio de CABEZA DE VACA debía ser visto como los primeros 45 minutos del partido y el siguiente sexenio el segundo tiempo, para terminar el proyecto de sacar adelante a Tamaulipas.

Qué si a MAKI ORTIZ la ve como panista, que si ha hablado con ella para un posible acuerdo, respondió con un rotundo no.

La expulsaron del PAN, porque dijo ella estaba siguiendo ese camino y apoyaba algunas veces al PAN y cuando no se hacía lo que ella quería se iba con los otros.

MAKI es yo, yo, yo, yo, dijo, quizá me faltó un yo, pero Chucho dejó bien claro que con la ex alcaldesa de Reynosa no quiere nada.

Y así como comenzó terminó, pregunten lo que quieran, preguntaron, contestó y se terminó. Decepcionó a más de uno que querían ver la señal de quiebre y se tuvieron que ir con la de la unidad.

LA CONVOCATORIA GUINDA…

Ayer se hizo pública la convocatoria para el proceso de selección del candidato o candidata a gobernador por MORENA de Tamaulipas y el resto de los estados donde hay elección en 2022.

De entrada lo más relevante es que deja fuera de posibilidad el eventual registro de JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, porque entre los requisitos está el no tener parentesco consanguíneo hasta cuarto grado o segundo de afinidad con el gobernador saliente.

Serán cinco precandidatos los que se acepten para las encuestas. Ayer MAKI, OSEGUERA, AMÉRICO y RODOLFO dijeron que van, mientras que no se pudo obtener reacción de JR.

CDV EN MONTERREY

Por cierto ayer alguien cuando le preguntaba a Chucho NADER sobre el gobernador y

sus problemas legales asegurando que estaba prófugo, desaforando y escondido, el tampiqueño le respondió que ahí andaba el gober, que un día antes estuvo en Tampico y antes en Estados Unidos, bueno pues hoy estará en Monterrey donde se reunirá con los gobernadores de Nuevo León y Coahuila para ver temas comunes entre ellos la seguridad de la frontera.

POR MELITÓN GARCÍA DE LA ROSA