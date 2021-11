Presupuesto Federal: caprichoso, electorero y que enseña a depender

TAMAULIPAS.- Comenté en columnas anteriores que estaríamos muy atentos a lo votado por nuestros legisladores federales en cuanto al proyecto de presupuesto federal 2022, y como era de esperarse, esta propuesta de presupuesto del Gobierno Federal, fue votada a favor por Morena y sus aliados, sin cambiarle una sola coma y haciendo caso omiso a lo que tanto ha demandado y pedido a gritos la sociedad en estos últimos meses, en donde seguimos inmersos en una pandemia.

Gracias a esta votación a favor, tenemos un presupuesto de la Federación con una visión electoral que le apuesta a ganar más simpatizantes en las siguientes elecciones; tenemos un presupuesto caprichoso enfocado en dotar de más recursos a los proyectos prioritarios del Presidente, como lo son, la Refinería Dos Bocas, Aeropuerto Santa Lucía y Tren Maya; un presupuesto que le sigue apostando al paternalismo en donde lejos de enseñarnos a emprender, nos enseña a depender; un presupuesto que solo administra la pobreza y no la erradica.

Desafortunadamente el Presupuesto aprobado no servirá para reactivar la economía, ni apoyar a los emprendedores y pequeños empresarios, no servirá tampoco para hacer frente a la inseguridad, ni para comprar más medicinas, mucho menos para que haya menos pobres, tenemos un presupuesto que no le apuesta a la educación, ni a la salud, ni al medio ambiente, que abandona al campo y al deporte, que olvida a las víctimas, a los grupos vulnerables, a las mujeres, a la creación y rehabilitación de carreteras, deja a un lado el mejoramiento de drenajes y una mejor agua potable, tenemos un presupuesto que no escuchó a nadie, y que no entiende la realidad de lo que vivimos actualmente.

Hoy los tiempos nos demandan generar compromisos con todos los sectores de la sociedad, apostarle fuertemente a la generación de empleo, a la inversión, luchar para que la inflación no se dispare y nos rinda más nuestro salario, apostar y reforzar los temas de seguridad en los municipios y estados, dotar de más apoyos al campo, al turismo, a los MIPYMES, políticas públicas que generen mayor salud y tranquilidad en la gente, apostarle a la educación, al combate a la violencia, no nos podemos dar por vencidos y tenemos que luchar con fuerza por un país libre, que garantice una mejor calidad de vida, con empleo, salud y seguridad para nuestra familias.

FICHAS DE TABLERO / CARLOS FERNÁNDEZ