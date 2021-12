Sujeto armado abre fuego en un bar de Culiacán

SINALOA.- Este fin de semana se desató una balacera dentro de un bar en Culiacán, Sinaloa, generado por una riña entre los asistentes, lo cuál desató el pánico y alertó a las autoridades; sin embargo, no se detuvo a ninguna persona.

A través de les redes sociales circula un video del momento en que un hombre abre fuego hacia el techo del negocio conocido como “Casanova” en el que se especula se encontraba Aureliano Guzmán Araujo, sobrino del capo Joaquín “Chapo” Guzmán.

En las imágenes se puede observar que se desarrolla la trifulca, pero termina por disolverse después de que un hombre armado apunta al cielo y realiza varias detonaciones. Una vez que los bandos se separaron, les apunta de manera intimidante para que se alejen.

¿Quién es el hombre que abrió fuego?

En las imágenes se puede observar que el hombre que realiza los disparos viste de suéter color café y de acuerdo con el periodista Antonio Nieto podría tratarse de Juan, “El Iraquí”. Asimismo, señaló que el que sería sobrino del exlíder del Cártel de Sinaloa es el sujeto que viste de playera color negro con el grabado “Hugo” al frente.

Aunque no dispara (hasta lo que se observa en el video) Aureliano Guzmán Araujo se encuentra armado y también apunta de forma amenazante a otras personas que no logró captar la cámara de vigilancia.

¿Qué dijeron las autoridades?

En una rueda de prensa, las autoridades mencionaron que cerca de las 2 de la mañana la policía municipal llegó a verificar los hechos reportados. Sin embargo, cuando lograron interceptar a los responsables, tuvieron que solicitar apoyo a través del “botón de pánico” debido a que eran superados en número.

