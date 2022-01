¿Quién faltó en la foto?

En las últimas 48 horas los Morenos han buscado cerrar filas en torno al “Doc” Américo Villarreal, que será su gallo para la Gubernatura de Tamaulipas.

El senador anda a toda “M”, calentando motores rumbo al arranque formal de las campañas.

Estuvieron el viernes en la capital del estado y el sábado en Reynosa, Tamaulipas, ayer arribó el Presidente Nacional de su partido, Mario Delgado.Donde el líder Moreno le volvió a levantar la mano y mandar la “peje – señal “ de cerrar filas y unidad para jugarla al mil, aunque algunos no le han hecho caso.

Pues no han faltado los desobedientes y rebeldes que están buscando presionar para intentar acorralar al virtual candidato, pero no les ha resultado la estrategia, se nota que Américo: Ni suda ni se acalora. Y muy, al viejo estilo priista, (partido padre de muchos políticos, aunque hoy renieguen de él) , se tomaron la foto de la unidad, la cual , por una parte muestra a los personajes políticos que se han cuadrado con AVA , pero también a los que andan de chiflados y revoltosos, buscando intereses personales.

De izquierda a derecha, entre los más conocidos y de peso político, aunque también hubo uno que otro colado, como, Javier Villarreal ( que es odiado en su rancho ) es una herencia del PRI y se nota que quiere sobrevivir succionando 6 añitos más; le sigue Armando Zertuche, actual líder del Congreso, a quien le ha quedado un poco grande el cargo, ya que el rebaño, por momentos, se le ha salido de control y hasta lo han mordido ; y enfrente de él aparece una figura muy importante, Ursula Salazar Mojica, la sobrina “chambeadora” del Presidente de la República ; y le sigue otro personaje de “relleno”, la Senadora Lupita Covarrubias, quien solo se ha dedicado a cobrar y a grillar!

Y para recrear un poco la pupila, aparece en la gráfica la “Barbie Alcaldesa” , la guapa de Nataly García, primera autoridad de Díaz Ordaz. Después aparece otro colado, Pepe Braña, también diputado local y también sobrino del presidente, pero este es “NINI”, no trabaja, pero sí cobra y políticamente, no aporta nadaaaaaa!!!! Y junto a Américo Villarreal, estaba en la foto , el presidente municipal que, en este momento, se está coronando ( por su trabajo y lealtad a la 4T) como el mejor alcalde Moreno en Tamaulipas, Armando Martínez Manríquez, quien es un hecho que se la va a jugar con Américo, y seguramente no van a batallar en este municipio para mantenerlo guinda, por todos los resultados y acciones que están transformando la ciudad .

Y Erasmo González, Diputado Federal, por Ciudad Madero, también es uno de los cuadros políticos importantes y que ha estado y estará muy cercano al “Doc” hasta el último día de la campaña.

También estuvo, José Ramón Gómez, Olga Sosa y otro par de colados, desconocidos que salieron en esta foto.

El problema no es quiénes están en la foto, sino los que se hicieron los occisos y hasta pusieron de pretexto que su perrito se contagió de COVID, para zafarse y no asistir a la reunión.

Sabemos que Maki Ortiz y su hijo, Carlos Peña , alias el “tetón”, alcalde de Reynosa, no van a ir por que están jugándole al enmascarado de Plata haciéndose las víctimas.

Pero también la “banda del Chorrillo”, aquellos Diputados locales del sur que se dijeron “enfermos del estómago” y por eso no fueron a la sesión del Congreso donde se pondría a votación el re emplacamiento, casualmente , los mismos, se están revelando contra la designación de Américo Villarreal.

Y me voy a ahorrar los nombres, mejor cheque la foto y dígame usted ¿QUIÉN FALTA?

Recuerde : No se vale Chillar !