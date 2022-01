Las ofertas en el aparador

TAMAULIPAS.- En Tamaulipas hay ya 3 ofertas en el aparador, las vitrinas de cristal se encuentran limpias, transparentes y proyectan nítidamente la imagen de quienes aspiran gobernar Tamaulipas. Una de las figuras que están en el aparador la representa Cesar Verastegui, el ´’Truco’, que sin haberse registrado o haber aceptado que va por la gubernatura, es de los que más llaman la atención.

Esta semana será determinante para el ex Secretario General de Gobierno, porque recibirá de nueva cuenta la invitación de Tdos por Tamaulipas para que sea el candidato de la coalición entre PAN-PRI y PRD.

Las condiciones están pintadas para que se de su registro este sábado en las instalaciones del Partido Acción Nacional. Evento en el que por cierto se estima la presencia de los tres dirigentes nacionales de los partidos citados. Marko Cortés Mendoza, Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas y Jesús Zambrano estarían convidados al registro como precandidato del ‘Truco’, que lleguen los dos últimos aun estaría por confirmarse.

Las condiciones por la pandemia, no permitirán al aspirante panista realizar un evento multitudinario, porque para el lo primero es cuidar la salud de los tamaulipecos. Así las cosas, mientras se llega el día del registro don Cesar sigue haciendo.

amarres en los 43 municipios, para que su aspiración sea arropada por la mayoría de los ciudadanos en el Estado. La siguiente opción la vimos este lunes en la capital, Ciudad Victoria, vimos a un Arturo Díez Gutiérrez Navarro mas sociable, con intentos de acercamiento con los medios de comunicación, arranco su precampaña advirtiendo que no busca a Maki, ni ella lo ha buscado. Aunque al dirigente estatal, si le interesan los 100 mil votos que representa la ex alcaldesa de Reynosa.

El ex alcalde de Victoria no es Samuel García, pero al menos vemos que hoy con el paso de los años sabe defenderse de los ataques. A la acusación de que es el peor Alcalde que ha tenido Victoria, dijo; que en su administración trajo a Liverpool, HEB, tiendas de auto servicio y se construyó el dren pluvial que hoy evita la inundación en un 50 por ciento de la ciudad.

También recordó que, con la pelea de box de campeonato mundial, Victoria y Tamaulipas fueron colocados en el ojo de por lo menos 100 países y que no dejó deuda, la que le achacan de 50 millones, fue herencia que recibió. por la transmisión de la misa. La figura número tres, desde el fin de semana pasado; el viernes para ser precisos, estuvo por Victoria, el Doctor Américo Villarreal Anaya inició su precampaña política aquí. Con una estructura bien uniformada, dio muestra de lo que se pretende hacer, reforzar la marca para que en el momento de las decisiones haya resultado.

El sábado la visita del dirigente nacional no fue tan benéfica, porque el tema de los Carmona salió a relucir y Mario Delgado Carillo no atinó a dar una respuesta adecuada. Además, los comentarios de Alejandro Rojas Díaz Durán, sobre la necesidad de llamar a la unidad a todos los actores políticos del partido, incluida a la ex alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz, es otro tema que deben atender los Morenos y los coordinadores de la precampaña

TARJETERO POLÍTICO / NORA ALICIA HERNÁNDEZ HERRERA