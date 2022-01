Personal del IMSS recibe tercera dosis de vacuna

TAMAULIPAS.- Mientras que la demanda de atención a pacientes contagiados con el virus de la COVID-19 se incrementa considerablemente en el IMSS, personal del Instituto está recibiendo la vacuna de tercer refuerzo contra la enfermedad.

Esta mañana personal médico en el Hospital Victoria, fue notificado de que habría cambios en el esquema de atención por lo que hubo cambios de personal médico hacia el área COVID.

En relación al proceso de vacunación que se lleva a cabo en el instituto, la delegación estatal informó que el reactivo se aplica entre personal del HGZ No.1 de ciudad Victoria; HGR No. 6, de Madero; HGZ No. 11, de Nuevo Laredo; HGZ No. 13, de Matamoros; HGSZ No. 17, de Miguel Aleman; HGZ No. 15 y HGR No. 270, de Reynosa.

Con la aplicación de la vacuna de refuerzo se busca que todos los trabajadores cuenten con la vacuna de refuerzo para protegerse del virus respiratorio.



Para desarrollar el proceso se habilitaron módulos especiales en las instalaciones de las diversas unidades, para que un total de 14 mil 465 trabajadores del instituto sean beneficiados con la inoculación.



Velia Patricia Silva Delfín, delegada del IMSS en Tamaulipas, dio a conocer que para lograr este objetivo los trabajadores son citados por horarios para evitar aglomeraciones y poder brindarles la atención correcta donde personal médico y de enfermería del Instituto ofrecen toda la orientación para llevar la jornada de manera ordenada.



“En todo momento se respetan las medidas de higiene, como es el uso obligatorio y correcto de cubre bocas, cubriendo nariz y boca, aplicación de alcohol en gel al 70% y se mantuvo la sana distancia de 1.5 metros”, finalizó la doctora Silva Delfín.

POR NORA ALICIA HERNÁNDEZ HERRERA