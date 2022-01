Familia afectada busca arreglo de 7 mdp: Abogado

Tampico.- “Sí, sí me amenazaron. Ya cuando dejé de grabar, fue porque me dijeron que si seguía grabando, me iban a bajar a mi también, que me iban a meter”, dijo la Dra. Nohemí Ramos, esposa del doctor Roberto “N”, acusado por la muerte de un paciente, en relación a la forma en que fue asegurado por el personal de la Fiscalía General de Justicia de la República.

La mujer relata que la detención de su esposo fue realizada con violencia y amenazas.

“Sí, sí temo, temo por represalias, temo por mis hijas, por la vida de mis hijas, tengo mucho miedo, porque como mencioné me amenazaron”, dice la esposa.

La tarde del domingo, dijo que fueron interceptados por un par de vehículos en Tampico.

La pareja fue trasladada a bordo de su vehículo con ayuda de una grúa y fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

Los policías, añadió que rompieron el cristal de la camioneta con ayuda de sus armas y se introdujeron por la parte de atrás y comenzaron a jalonear a Roberto “N”

El hombre finalmente fue asegurado y detenido.

De acuerdo con el relato, el abogado del galeno presentó el documento de amparo, ante la acción de la justicia, pero fue ignorado.

El Amparo Legal, explicó la Dra. Ramos que es del tipo “para efectos”, y que no permitía que lo podían buscar, pero si era encontrado de manera fortuita, se podia proceder.

El médico, añadió la mujer que no podría ser bajado de su vehículo o de su vivienda con uso de la fuerza.

Horas más tarde, fue trasladado a Ciudad Victoria, en donde se realizan las audiencias legales.

Tememos por nuestra integridad : cuñado del doctor

La familia del Dr. Valdez teme por su integridad luego de las amenazas realizadas por los agentes del la Policía Investigadora de la FGR.

“Lo más importante aquí, y lo de que hacemos más hincapié, es en el abuso de autoridad cometido por la Policía Investigadora de la Fiscalía General de la República” dijo Angel Trinidad Gómez Ferreira hermano de la doctora.

Agregó, que los agentes Igor Lucas y Javier Reyes de la FGR, realmente se portaron como si ellos fueran unos criminales.



El caso fue en 2016

En 2016, agregó la esposa, que fue encargado de realizar un procedimiento médico a un paciente con diagnóstico de diverticulitis que se complicó con una fistula colovesical.

Sin embargo, la situación del paciente se complicó y el paciente falleció.

El incidente se produjo en el Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Madero.

Pedirían 7 mdp para arreglo

El abogado del caso, licenciado Enrique Ramos Ferreira, dijo que hay indicios de que buscan un arreglo.

“Ahí sí desconozco, lo más probable es que quieran un arreglo económico, que ya se había tocado en anteriores ocasiones, que habían tenido acercamiento con la anterior asesoría jurídica y ahora con tu servidor.

Y bueno por unas cantidades estratosféricas. Te estoy hablando de 7 millones de pesos”.

El dr. Roberto “N”, explicó que es acusado de Homicidio Calificado con premeditación, alevosía y ventaja.

El caso se encuentra actualmente ante el Juez Noveno de Distrito en Ciudad Victoria

La carpeta de investigación es la 317/2017 radicada en la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

Por José Luis Rdz.