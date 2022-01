Decapitado el Pan Madero

El Partido Acción Nacional en Madero está hecho “pomada”, no tiene ni pies ni cabeza.

Hay cuatro liderazgos ( o qué ellos aseguran serlo ) en este organismo político: El empresario, Jaime Turrubiates, el dos veces candidato a la alcaldía; Agustín de la Huerta ( quien es un tipazo) y a escala menor un Javier Morado ( y sus hijos, por que no tiene más gente) y el nuevo cuadro azul , el Diputado local, Carlos Fernández y se ha colado Lupe Galvan.

Lamentablemente a todos los persigue el fantasma de la derrota, se encuentran muy divididos, en este momento de la pre campaña, el PAN Madero, es un “foco rojo”.

Ninguno de los que se creen o “auto nombran” dueños de este partido en esta ciudad, ha logrado hacer la tarea que les han encargado, ya en una ocasión se canceló el primer evento de la pre campaña, por que nunca se lograron poner de acuerdo .

Todo mundo se cree “súper Man” y no pueden hacer ni un evento solos, cuentan por ahí, que en algunas reuniones que se le han hecho al pre candidato han llevado raza con “engaños” para mostrarla como su red de “power”, pero han rellenado con gente prestada, y solo han simulado… Eso no se vale !

Por eso para el PAN estatal, este municipio, es un desastre, no les tienen confianza, por eso se ha “metido mano” para tratar de realizar los ajustes, para cerrar filas rumbo a la campaña.

Y las cosas pintan peor al darse el nombramiento de, Elias Ahuet, como el coordinador de Bienestar Social de la ciudad “del vecino del Mar” , es un señorón en la política; pero ya está obsoleto, la gente no quiere trabajar con él.

Y para acabarla de amolar, no es de la zona, y por eso desconoce muchas cuestiones de Madero y además es PRISTA, llegó de chapulín a Acción Nacional.

Ahuet, es una muy mala decisión, la están regando y feo, es parte de la pasada derrota de los azules, tan solo por eso, deberían rechazar esta propuesta.

RECHAZO A GUSTAVO TORRES SALINAS.

Al presidente ( dé membrete) del partido estatal del PRI, Edgar Melhem, se le ocurrió la flamante idea de nombrar a su cuatacho, el ex alcalde, Gustavo Torres Salinas, como delegado en Tampico para la pre campaña a la Gubernatura.

Esto le molestó a muchos del tricolor, se les hizo una “chiskeadez” que haya tomado esta decisión, primero por que fue un pésimo presidente municipal de Tampico y segundo, por que traicionó al partido en las últimas campañas y anduvo de pitufo, eso todo mundo lo Sabe .

Por todo esto NO LO QUIEREN en el partido.

AGARRAN A HUEVAZOS A MARIO DELGADO.

Y nuevamente en un evento, en Durango, agarraron a zapatazos al presidente nacional de Morena, en el país, Mario Delgado y le gritaron : … Traidor y hasta le aventaron sus huevazos.

Le fue muy mal, queda claro, qué hay lugares donde no lo quieren, por lo que prácticamente tuvo que salir corriendo del lugar.

Lo que se ve raro, es que los Morenos, presuman tanto de que con “el pueblo siempre” … Y por que en lugar de atender estas quejas, tiene que salir huyendo como si fuera un delincuente.

HARÁN HOMENAJE AL DIRECTOR DE LA FADYCS.

Este día en la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de la UAT, Campus sur de Tamaulipas, se hará un homenaje al Director de esta Institución, Marco Antonio Cortina, quien lamentablemente, falleciera este fin de semana.

Será en la explanada, cerca de las 10 de la mañana, donde se esperan importantes personalidades de la Universidad.

POR MARIO PRIETO