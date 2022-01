El pre de morena

La pandemia por coronavirus saturó el sistema hospitalario de México y el mundo; todos los países sufrieron una crisis, las emergencias y urgencias fueron todas desde que se descubrió el Covid-19. El número de muertos, desafortunadamente, sigue creciendo.

Guardando proporciones, hay una similitud con el caos que padece el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA que tiene urgencia de sacar adelante la cirugía estética de Claudia Sheinbaum, extirpar el tumor de divisionismo de Ricardo Monreal y quizás la más difícil, sacar del coma profundo a Marcelo Ebrard.

El médico especialista, Andrés Manuel López Obrador, es el responsable de Claudia. Por momentos se le complica porque la paciente es un tanto desordenada en su dieta retórica, no luce nada bien, está pasada en soberbia, cadavezlevapeorysuhogarla CDMX es un verdadero desorden; todos saben que el buen juez por su propia casa empieza y para esta cirugía mayor que pretende su doctor, también es necesario una buena salud mental.

Por otro lado, los oncólogos Olga María Sanchez Cordero y Adan Augusto López Hernández, siguen muy atentos el tratamiento del paciente Ricardo Monreal Ávila, a quien un tumor de divisionismo, lo ataca fuerte;

el tlaxcalteco vive en negación, deja pasar varias consultas con los doctores del Hospital Morena porque no acepta la invasión activa del cáncer, y con puro ibuprofeno de unidad con la oposición pretende salir adelante. Cree que las tabletas PAN, PRI o Plural serán el antídoto para conseguir los 10 votos que le faltan en el senado para la extirpación relativa (mayoría calificada). Si se cura con eso, logra los cambios constitucionales en materia eléctrica, electoral y de la Guardia Nacional, en una de esas dejan a Claudia en la plancha.

La otra crisis en el Hospital morenista es la del ex jefe del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, internado en el piso de terapia intensiva. Primero que el General Salvador Cienfuegos, quedara libre de todo vínculo con la delincuencia organizada, fue peor que un pre infarto; luego la desgracia de la línea 12 del metro capitalino también le exigió al corazón de Marcelo; pero en coma está desde que Andrés Manuel “El Peje”, le ganó la encuesta para contender a la presidencia en 2012, avisenle…

El Hospital Morena en menos de seis años, está casi en bancarrota pero sólo ellos, los administradores pueden salvarlo e invertirle razonamiento y lealtad para otros seis, los peor del caso es que México, su gran paciente se desangra por tantas muertes, y por tanta población médica que no atienden por estar distraídos en lo que viene en 2024.

En la intimidad… Alejandro Rojas Díaz Duran, va a ser ungido candidato legítimo a

la gubernatura de Tamaulipas en la Ciudad fronteriza de Reynosa, porque dice que la militancia, quiere un morenista, no un ex priísta más ondeando el estandarte obradorista. Le digo, el Dr. Américo Villarreal Anaya debe sentarse con el enfermero Díaz Durán o le va a provocar un paro en la clínica…

POR DAVID ED CASTELLANOS TERÁN

