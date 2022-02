Da vergüenza, el gobernador de Veracruz

TAMAULIPAS.- Al Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac Garcia, de nada le sirve tener un doctorado en Ingeniería y dos maestrías, una de ellas en ingeniera eléctrica, ya que pierde todo el glamour al ponerse como “verdulero” a discutir con los reporteros y peor se ve peleando con una mujer periodista.

Al mandatario del vecino estado le incomoda y molesta ser cuestionado por los compañeros reporteros, se “enchila” cada que le preguntan por presuntos actos de corrupción o sobre las críticas a su administración.

Ayer, todo empezó por que la periodista de “Mega Noticias” , donde al parecer los abogados de ese estado hacían críticas por las detenciones que se han dado por el delito de Ultrajes” a la autoridad… Imagínese!

En lugar de contestar ( como marca el manual ) , se puso todo “Crazy”, y empezó a estar cuestionando e interrogando a la reportera, la acusó de estar mal informando y en todo momento buscó exhibirla.

Se nota que el Gobernador , “truena” y hace berrinche, cuando se le pregunta algo incómodo, solamente le falto en esta rueda de prensa tirarse al suelo y ponerse a llorar como la Chilindrina.

Y no es la primera ocasión, también ( hace dos años ) cuando se le preguntó sobre el caso de la niña María Magdalena, quien fuera asesinada junto a su abuelo en Mazatlán, Veracruz, por confusión, durante un operativo policiaco que buscaba crimínales ( que por cierto, para empezar ) no estaba enterado del caso ( pese a que había pasado una semana ) y para terminar se burló del reportero, por no contestarle cuál era el nombre del poblado, siendo la manera más fácil y tonta de evadir el tema.

Se nota que este Gobernador se cree intocable y que odia a los periodistas, que no le aplauden o lo succionan, debería de quedarse escondido debajo de su cama, para que nadie le diga nada.

No sabe respetar la libertad de expresión, ni respetar el trabajo de los representantes de los medios de comunicación.

Deberíamos de aconsejarle que , se retire de la grilla , que aproveche su maestria en ingeniería eléctrica y , mejor, se dedique a arreglar

planchas.

Para que los periodistas no lo hagan enojar !

INE CALLA AL PRESIDENTE.

La riña campal entre el Instituto Nacional Electoral ( INE) y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, todavía no ha llegado a su fin.

Por el contrario, este instituto, prácticamente ordenó al abuelito ponerse un “bozal” durante las mañaneras para no hablar sobre la payasada de la revocación del mandato.

Y es que el PRD, le dio una cucharada de su propio chocolate, presentaron una denuncia contra un cometario que hizo en este sentido el pasado 2 de de

Febrero, y hasta ordenaron tirar al bote de la basura el video de esa

mañanera.

La realidad es que ni tendría que haber mañaneras, se supone que estamos en veda electoral y el presidente AMLO debería de ser el primero en poner el ejemplo y respetarla.

Pero obviamente, esto no va a pasar, el señor se cree “Mac Gyver “

y hace lo que se le pega la gana .

Regidores golpeadores de Madero.

Todavía no hay justicia en el caso de Liliana “N”, una mujer que casi mata a golpes un regidor suplente de Madero del PT, de nombre Alexis Morales.

Y eso no es todo, aparte de que el bonito matrimonios de sus papis ( los dos) forman parte del actual Cabildo de la urbe , lo cual no se había visto tanta hambre por la lana, no hay un antecedente en la zona sur de que Marido y mujer sean compañeros en el cuerpo edilicio, pues aquí le presento al regidor Alejandro Morales y Greyci Alvarez , los dos cobran ( pero no trabajan ) como regidores y son papás del golpeador de mujeres.

Aparte de que viven del erario público ( toda la familia completa ) , lo cual es una vergüenza, se nota que no les gusta trabajar ni sudar la camiseta, prefieren estirar la manita y cobrar cada quincena por hacer … NADA.

Son una familia diabólica, los dos regidores del PT, permitieron que en sus narices su hijo Alexis dejara bañada en sangre a su ex nuera,

Hay un total tortuguismo, este muchacho, ya debería de estar tras las rejas, es un peligro para la sociedad; y sus papás también con todo y la regiduría por tapaderas.

Por eso la activista Nury Romero está levantando firmas para pedir que se separen de su cargo, para que dejen de ampararse con su charola de regidores para andar pidiendo favores y evadir a

la justicia .

Esperamos que los Diputados locales por Morena no “agachen” la cabeza y sean los primeros en apoyar esta iniciativa ciudadana .

No se vale lo que le hicieron a Liliana .

Recuerde : No se Vale Chillar !