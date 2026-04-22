Anticiclón llegará a Tamaulipas y provocará onda de calor: SMN

De acuerdo con el pronóstico extendido a 96 horas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la circulación anticiclónica favorecerá cielo despejado, ambiente seco y un aumento progresivo en los valores térmicos

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El establecimiento de un sistema anticiclónico sobre México provocará un incremento sostenido en las temperaturas a partir de este jueves 23 de abril, afectando de manera directa a entidades del noreste y del Golfo de México, entre ellas Tamaulipas, donde se prevé el inicio de un periodo de calor intenso.

De acuerdo con el pronóstico extendido a 96 horas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la circulación anticiclónica favorecerá cielo despejado, ambiente seco y un aumento progresivo en los valores térmicos.

“El ambiente diurno se mantendrá caluroso a muy caluroso sobre entidades del noreste, oriente y sureste del país”, señala el organismo en su pronóstico más reciente, incluyendo a Tamaulipas dentro de las zonas afectadas.

Y es a partir de este jueves, en el estado se prevén temperaturas iniciales de entre 35 y 40 grados Celsius, sin embargo, el calor se intensificará en los días siguientes debido a la persistencia del anticiclón.

Pero para el viernes y sábado, los valores podrían ubicarse entre 38 y 42 grados, mientras que hacia el domingo el termómetro podría alcanzar e incluso superar los 45 grados en regiones del Golfo de México, incluyendo Tamaulipas, considerado dentro de las zonas críticas de esta ola de calor.

Este comportamiento marca el inicio de uno de los primeros episodios de calor extremo de la temporada, impulsado por la estabilidad atmosférica que genera el anticiclón, el cual inhibe la formación de nubes y favorece una mayor radiación solar.

Además del incremento térmico, se prevé una baja probabilidad de lluvias, lo que podría prolongar condiciones secas en la entidad durante varios días.

Por tanto, autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y extremar precauciones, ya que el periodo más crítico de calor en Tamaulipas se espera entre este jueves y el fin de semana.