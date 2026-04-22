Amenazas falsas, miedo real: la ola de psicosis por mensajes de balacera

Amenazas falsas de tiroteos en escuelas de Tamaulipas desatan miedo y ausentismo en Matamoros, Reynosa, Ciudad Victoria y Altamira.

Por Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Lo que comenzó como mensajes aislados escritos en baños escolares y advertencias difundidas en redes sociales se ha convertido en una cadena de amenazas que ha sembrado temor en planteles educativos de Tamaulipas. En municipios como Matamoros, Reynosa, Ciudad Victoria y Altamira, padres de familia, docentes y estudiantes han enfrentado jornadas de incertidumbre ante presuntos avisos de balaceras que, aunque no se han concretado, han obligado a activar operativos de seguridad y han provocado ausentismo masivo.

La preocupación ha crecido porque los casos presentan un mismo patrón: mensajes anónimos en sanitarios, capturas compartidas en redes sociales, reacción inmediata de autoridades y miedo generalizado entre la comunidad escolar. En cada episodio, la amenaza termina siendo falsa, pero el impacto emocional y operativo es real, generando una percepción de vulnerabilidad en escuelas que hasta hace unos días operaban con normalidad.

En Matamoros, uno de los municipios donde se encendieron primero las alertas, el lunes se registraron amenazas en dos instituciones educativas. En la Telesecundaria José Emilio Pacheco Berny, circuló un mensaje en redes sociales alertando sobre un presunto tiroteo, mientras que en el CBTIS 189 alumnos reportaron mensajes escritos en los baños del plantel. Ambos casos provocaron la movilización de la Guardia Estatal y la implementación de vigilancia preventiva en los accesos.

El miedo fue evidente en la respuesta de los padres de familia.

En la telesecundaria, de una matrícula superior a 300 alumnos, únicamente acudieron alrededor de 30, reflejando el nivel de alarma que generó la amenaza. Aunque las clases continuaron, la jornada estuvo marcada por la presencia policial y la incertidumbre sobre la veracidad de los mensajes.

En Ciudad Victoria, el caso que más inquietud generó ocurrió en el Colegio Antonio Repiso, donde apareció escrita la palabra “tiroteo” en uno de los baños. La alerta del mensaje se difundió rápidamente entre padres y grupos escolares, desatando preocupación inmediata.

Aunque la escuela decidió mantener actividades normales, reforzó sus protocolos internos con revisión de mochilas, supervisión de casilleros y exhortos a los padres para revisar pertenencias desde casa.

En la capital tamaulipeca, la reacción oficial fue prudente pero firme.

En Altamira, la tensión escaló aún más en la Secundaria Técnica 84 “Lázaro Gallegos”, donde apareció un mensaje en los baños advirtiendo un tiroteo a las 10:30 de la mañana del miércoles. La amenaza generó una respuesta inmediata de los padres de familia, quienes decidieron no enviar a sus hijos, provocando que apenas asistiera cerca del 10 por ciento del alumnado.

Ante el ausentismo y la presión de la comunidad escolar, directivos solicitaron apoyo de la Guardia Estatal, que resguardó el acceso principal del plantel durante varias horas. Además, se realizaron revisiones de mochilas sin que se detectara ningún objeto peligroso. Una vez más, no hubo hechos violentos, pero el temor paralizó parcialmente la actividad escolar.

En Reynosa, la situación fue similar con una alerta preventiva que activó protocolos de revisión en planteles educativos. Aunque no hubo hechos violentos ni amenazas confirmadas, la difusión de rumores bastó para poner en alerta a la comunidad escolar y generar preocupación entre padres y maestros. Este caso mostró que incluso sin mensajes claros o denuncias formales, el simple rumor es suficiente para alterar la dinámica educativa.

Sin denuncias formales

La Guardia Estatal reforzó vigilancia preventiva en planteles educativos y las autoridades de seguridad aseguraron que no existía denuncia formal ni indicios de un riesgo real. Sin embargo, la sola presencia policiaca confirmó que las autoridades sí reconocen la capacidad de estos mensajes para alterar el orden y generar miedo.

Lo más preocupante es que en todos los municipios se repite el mismo modo de operar: un mensaje anónimo, una difusión viral en redes y una reacción en cadena que desemboca en miedo colectivo. No se ha detectado la presencia de armas, ni personas armadas, ni amenazas reales, pero sí se ha logrado alterar el funcionamiento normal de las escuelas y sembrar ansiedad entre cientos de familias.

Las autoridades estatales han respondido con presencia preventiva y mensajes de calma. La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que la Guardia Estatal mantiene recorridos permanentes en escuelas de municipios afectados para brindar certeza a la comunidad educativa.

La estrategia oficial consiste en atender cada reporte como si fuera real, aun cuando existan indicios de que se trata de bromas o amenazas falsas.

Desde el sector educativo, la postura ha sido evitar suspensiones generalizadas. La Secretaría de Educación ha optado por mantener clases normales, dejando a cada plantel la aplicación de medidas preventivas como operativos mochila y filtros escolares. La intención es no detener la actividad académica, aunque esto ha generado críticas entre padres que consideran insuficiente la respuesta institucional ante la magnitud del miedo provocado.

El verdadero problema es que estas amenazas, aun siendo falsas, ya están generando una crisis de percepción de seguridad escolar en Tamaulipas. Las familias ven patrullas en las entradas, operativos en las escuelas y grupos de padres alarmados en redes sociales; eso basta para instalar la idea de que existe peligro, aunque no haya una amenaza concreta. El miedo se vuelve entonces más poderoso que los hechos.

Hasta ahora no se ha informado sobre detenidos ni responsables identificados, tampoco se ha confirmado si las amenazas están conectadas entre sí o si responden a una tendencia viral replicada por estudiantes. Sin responsables claros y con mensajes que se reproducen rápidamente entre municipios, la sensación de incertidumbre persiste y el riesgo social aumenta.

La ola de amenazas falsas en escuelas de Tamaulipas ha demostrado que no se necesita una balacera real para provocar caos.

Bastan unas palabras escritas en un baño o una imagen compartida en redes para desatar ausentismo, movilización policial y temor colectivo. Hoy el estado enfrenta un fenómeno donde la violencia no se manifiesta en disparos, sino en la capacidad de sembrar miedo, alterar rutinas y poner en jaque la sensación de seguridad dentro de las aulas.