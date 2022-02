Hombre salta de edificio; descubren el cadáver de su papá bajo la cama

MADRID.- José Manuel Cobos, de 54 años, no había pagado la renta del departamento que él y su padre rentaban en Madrid, por lo que los dueños decidieron desalojarlo del inmueble. El hombre al ver que estaban por entrar, decidió saltar del tercer piso, ya que en su casa guardaba un aterrador secreto desde hacía varios meses y no quería que lo descubrieran.

Una vez que el hombre brincó, fue llevado de emergencia al Hospital Puerta de Hierro, en la capital española, ya que se rompió el bazo, y tuvo fractura en la cadera y varias vértebras, además de que presentaba heridas en la cabeza. Sin embargo, ese será el menor de sus males, ya que a su salida del centro médico, deberá ser interrogado por las autoridades, ya que es sospechoso de caso policial.

Y es que luego de que él saltara hacia el vacío, los bomberos subieron al piso y encontraron debajo de su cama el cadáver de su padre de 84 años. El cuerpo estaba momificado y, de acuerdo con estimaciones de la policía, pudo haber muerto hace unos 18 meses, aunque aún están pendientes los resultados de la autopsia que le practicaron.

José Manuel Cobos se había ido a vivir con su papá, luego de que se separara de la madre de su hija. A pesar de que el hombre de 54 años enfrentaba una demanda porque no estaba pagando la manutención, decidió aislarse de todo el mundo, incluidos sus dos hermanos.

El Mundo reportó que la última vez que habían visto al padre de José Manuel fue en el verano de 2020, aunque los registros oficiales confirmaron que a la fecha “continuaba cobrando su pensión” cada mes, pues ya se había retirado. Mientras tanto, su hijo se había quedado sin trabajo como trabajador de la construcción hace unos 10 años.

Ya lo esperan para interrogarlo

De acuerdo con dicho medio español, las rentas del departamento se habrían acumulado desde que el hombre se había mudado a vivir con su papá, por lo que el 20 de enero pasado, los dueños decidieron por fin desalojarlo. Los vecinos escucharon el alboroto y cuando se asomaron, lo vieron tirado en patio. Cuando supieron que el anciano estaba muerto, simplemente no daban crédito, aunque admitieron que hacía mucho que no lo veían.

Justo cuando ocurrió el accidente, la ex esposa de Manuel y su hija fueron a interponer una demanda después de siete u ocho años de esperar la manutención, fue entonces que la policía le dijo que estaba hospitalizado porque había saltado del tercer piso y que durante el desalojo habían hallado escondido el cadáver su ex suegro.

El abogado de la mujer dijo a El Mundo que desde hacía mucho no daba el dinero para su hija, así que su cliente no entiende qué fue lo que hizo con todas las pensiones que cobró de su papá fallecido. Asimismo, precisó que es muy probable que el padre del hombre pudo morir por falta de atención, alimentación o medicación, y que si la autopsia lo confirma, José Manuel podría enfrentar un proceso legal por no dar aviso a los médicos de las condiciones del anciano.

El hombre no ha salido del hospital debido a lo delicado de sus lesiones, pero en cuanto eso ocurra, la policía tiene que interrogarlo, e incluso comparecer ante un juez para explicar qué fue lo que le pasó a su papá. Aunado a ello, podrían acusarlo de estafa al gobierno, por haber retirado el dinero de la pensión de su padre.

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO