Elba Esther Gordillo anuncia su regreso a la política

MÉXICO.- La exdirigente sindical de los maestros, Elba Esther Gordillo, anunció su regreso a la política mexicana al declarar “genio y figura hasta la sepultura”, aunque también declaró que por el momento va a disfrutar de su matrimonio.

“La maestra” hizo una crítica al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tras los destrozos que el sábado realizaron los profesores al lugar donde se iba realizar su boda en modo de protesta. “La maestra” mencionó que “ la ley se aplica según la intención política, no sobre hechos reales” y señaló la falta de Estado de derecho en el gobierno actual.

Por otra parte, la exlíder sindical mencionó la ilusión que tenía de que López Obrador llegara a la presidencia, al igual que la mayoría del pueblo mexicano “Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia con la ilusión de muchos mexicanos, pero no encontró la forma de materializar sus promesas”, declaró Gordillo en una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

“Yo como muchos mexicanos tuve una enorme ilusión de que los objetivos el planteamiento en esencia de voltear a los pobres de desarrollo en el sur, de elevar la calidad de vida en la dignidad humana es maravilloso y creí en ello”, señaló “la maestra”.

Gordillo continuó la crítica hacía el actual gobierno mencionando que actualmente el derecho es visto y utilizado como una herramienta política, que la educación en el país está abandonada, mientras que nuestro sistema de salud está desarticulado y que se están llevando a cabo confrontaciones “que no ayudan al país”.

También mencionó que ella no ha estado actuando en la política, por lo que no estuvo relacionada en ningún sentido en la conformación del partido Redes Sociales Progresistas (RSP), el cual no logró conservar su registro ya que no alcanzó el 3 por ciento de los votos en las elecciones del 2021.

CON INFORMACIÓN DE EL FINANCIERO