La tasa de interés en mis finanzas

El jueves pasado Banco de México decidió subir la tasa de interés de referencia a 6 por ciento, derivado de una serie de decisiones de política monetaria que se han tomado. No obstante, es posible que muchos se hagan la pregunta sobre el impacto que esta decisión puede tener en las finanzas familiares. Es por esta razón que te explicamos un poco sobre lo que representa la tasa de interés y el impacto que esta decisión puede tener en el bolsillo.

Lo primero que se debe saber es que la tasa de interés es el costo del dinero por usar recursos económicos de los que no se disponen el día de hoy, pero cuyo pago se debe hacer el día de mañana, es decir el costo del dinero que se ha solicitado y que no pertenece a nuestro bolsillo. Cada individuo tenemos contacto con el concepto de “tasa de interés” cuando se decide adquirir un préstamo, comprar a plazos o usar una tarjeta de crédito; y las condiciones de dicha tasa se fijan al momento de adquirir un crédito.

Es en este sentido donde se podrá ver el efecto del aumento en las tasas de interés, la cual se ubicaba en 5.5%, es en el costo de los créditos bancarios, puesto que ahora será más elevado adquirir una tarjeta de crédito o un préstamo.

Aunque a mediano y largo plazo este aumento en las tasas de interés busca beneficio generalizado para la economía, ya que el banco central de un país decide recurrir al alza de tasas cuando existe un nivel de inflación más alto al objetivo. Y como se ha señalado con anterioridad los niveles de inflación actual son muy altos, lo que significa aumento de precios en artículos de la canasta básica.

Por tal motivo, aumentar las tasas de interés pretenden brindar un mayor beneficio a la población, sin embargo, en el corto plazo, como se mencionaba financiar la adquisición de bienes y servicios en el hogar o adquirir productos de mayores costos a los ingresos en el hogar con el uso de algún crédito, será más caro a lo que se estaba acostumbrado.

Aunque la situación actual puede orillar al uso de créditos, es importante recordar y no perder de vista que el costo de estos, de ahora en adelante será mayor, por lo que será de suma importancia cuidar los gastos del hogar, vigilar los patrones de consumo. Puesto que un mal uso de los créditos que se tienen, aunado al impacto económico que puede tener un aumento desmedido en los gastos del hogar puede complicar y hacer más difícil el entorno laboral.

Ahora bien, si es inevitable usar un crédito solo recuerda que se debe pagar en tiempo y forma, es decir hacer el pago para no generar interés en la fecha límite de pago, y de ser posible recurre a compras a meses sin intereses, cuyo pago combinado no supere lo destinado para gastos en tu presupuesto. Recuerda que siempre hay formas de cuidar tus finanzas familiares con el uso combinado de recursos.

Por Angelica González