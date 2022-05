¿Habrá puente del 10 de mayo en las escuelas del país?

MÉXICO.- Como todos los años, el 10 mayo es una fecha especial para millones de personas, quienes celebran el Día de la Madre, por lo que en las escuelas de educación básica se llevan a cabo actividades entorno a este festejo, pero ¿habrá puente?, te contamos lo que señala el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

A pesar de que todavía se sienten los remanentes de la Semana Santa, muchos niños ya se están saboreando que en las próximas fechas se podrían suspender las clases y que existiría la posibilidad de un puente para no acudir a las aulas.

De acuerdo con lo señalado por el Calendario Escolar 2021-2022 de la SEP, el próximo martes 10 de mayo no está marcado como un día en el que se suspendan clases, sin embargo, en la mayoría de las escuelas de educación básica se llevan a cabo actividades por el Día de la Madre, como son festivales y bailes, por lo que en dichos planteles determinarán si una vez concluidas las celebraciones continúan con la jornada normal en las aulas o si envían a los niños a sus hogares.

¿Cuándo será el próximo día que no haya clases o puente?

El 5 de mayo es una fecha importante en la historia de los mexicanos, ya que se conmemora la Batalla de Puebla, día en que se celebra la victoria del Ejército nacional en contra de la invasión francesa, motivo por el que en el Calendario Escolar se tiene prevista la suspensión de labores docentes y los alumnos de educación básica no tendrán clases.

Por otro lado, mientras que los niños no tendrán clases de manera regular, los trabajadores no tendrán la misma suerte, ya que en la Ley Federal del Trabajo no se contempla el 5 de mayo como día de descanso obligatorio o feriado, así que habrá que laborar de manera regular.

El mes de mayo sólo tiene registrado un fin de semana largo para los estudiantes de educación básica, comenzando el viernes 27 de mayo y volviendo a las aulas de manera normal el lunes 30.

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO