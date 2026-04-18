Caen las “ayudas” a los veladores

Se caen los ingresos para quienes realizan la vigilancia de calles por las noches, estiman que es por desconfianza de los vecinos que aportan cada vez menos

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZON

La labor de los veladores en Ciudad Victoria, históricamente vinculada a la vigilancia nocturna y la tranquilidad de las colonias, atraviesa por un momento crítico ante la caída sostenida en las aportaciones económicas que reciben de la ciudadanía, derivada principalmente de la desconfianza.

Así lo expuso a Expreso Carlos Alberto García Zúñiga, secretario de Trabajo de la Unión Sindical Auténtica de Trabajadores Veladores de Ciudad Victoria, quien advirtió que el respaldo social hacia este oficio se ha debilitado de manera notable en los últimos años.

“El ingreso del velador depende totalmente de la cooperación de los vecinos, pero hoy en día cada vez menos personas aportan, principalmente por la desconfianza que existe”, señaló.

Agregó que el deterioro de esta actividad no es reciente, sino que se ha acentuado desde 2010, cuando la región comenzó a verse impactada por problemas de inseguridad, lo que modificó la dinámica social en las colonias y debilitó la relación de confianza.

Actualmente, en el municipio operan alrededor de 120 veladores, organizados por sectores y rutas de vigilancia nocturna, recorriendo calles para alertar sobre situaciones sospechosas y brindar apoyo básico a los habitantes.

Aunque están agrupados en una unión sindical que les permite coordinar zonas, turnos y comunicación, su actividad sigue siendo informal, sin sueldo fijo ni prestaciones, por lo que dependen completamente del respaldo ciudadano.

El líder vigilante reconoció que hechos aislados han generado una percepción negativa hacia algunos integrantes del gremio, afectando a quienes sí desempeñan su labor de manera honesta.

Ante ello, hizo un llamado a la población a no generalizar y dar oportunidad de recuperar la confianza.

“Que nos den la oportunidad de demostrarles que somos personas de trabajo. La mayoría salimos todas las noches a cuidar las colonias. De esto vivimos y lo hacemos de manera honesta”, expresó.

Pese al panorama adverso, aseguró que los veladores continúan con sus recorridos, confiando en que la confianza de la ciudadanía pueda reconstruirse con el tiempo.